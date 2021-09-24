Пензенские медработники проведут эфир по вопросам вакцинации

Врио заместителя министра здравоохранения региона Марина Воробьева и главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям минздрава Пензенской области Джамиля Курмаева проведут прямой эфир (0+), где ответят на самые популярные вопросы о вакцинации.

Он состоится 28 сентября в 12:00 и будет транслироваться в соцсетях («Вконтакте», «Одноклассники»).

«Много тяжелых форм с очень быстрым прогрессированием заболевания. За короткий период пациент может перейти из легкой формы в крайне тяжелую. Увеличенное реанимационное отделение нашей больницы загружено полностью», - сказала Джамиля Курмаева.

Как уточнили в пресс-центре облправительства, свои вопросы сможет задать любой желающий, написав сообщение в чате, а также на почту gbuz_pocmp@mail.ru, указав в теме письма «Вопрос специалисту».