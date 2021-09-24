Пензенцев приглашают стать участниками конкурса «Лига Лекторов»

Российское общества «Знание» запустило новый конкурс «Лига лекторов» (18+), который даст возможность любому желающему попробовать свои силы в качества лектора. Попутно можно «прокачать» навыки публичных выступлений перед реальными слушателями.

Как сообщает РИА Новости, сбор заявок продлится до 26 сентября. Жителей Пензенской области также приглашают принять участие. Одной из тех, кто уже подал заявку на конкурс, стала заведующая кафедрой «Техносферная безопасность» Пензенского государственного университета Оксана Безбородова.

«Область моих профессиональных интересов - обеспечение экологического благополучия человека в его среде обитания. Забота о нашей с вами экологической безопасности интересна не только инженерам-экологам, но и большинству жителей Пензенского региона, потому что затрагивает всех и каждого. От того, в какой экологической обстановке мы живем и будем жить напрямую зависит здоровье будущего поколения.

Участие в проекте — это возможность формировать экологическое мировоззрение каждого жителя нашей области, дать необходимые знания, навыки для правильной с точки зрения охраны окружающей среды жизни в нашей области. Хочу отметить, что слушателями выступают обычные люди и именно их оценка — важна, потому что забота и охрана природы — это обязанность и ответственность каждого из нас перед будущими поколениями», – считает она.

Отмечается, что участие в конкурсе бесплатное. Поучаствовать могут студенты и молодые специалисты. Им представится отличный шанс развить навыки ораторского мастерства и стать публичным лектором «Знания», регулярно выступая на площадках страны в рамках мероприятия общества.