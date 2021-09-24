В каких районах Пензенской области ожидаются отключения света. Список

В связи с проведением филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» неплановых работ будет приостановлено электроснабжение в районах Пензенской области.

27 сентября с 9:00 до 17:00

Наровчатский район:

- с. Сканово (ул. Монастырская, Сосновая);

- с. Б. Кавендра (ул. Ветеранов);

- с. М. Тезиково (ул. Комсомольская, Мельситовская, Шипиловка);

- с. Р. Тезиково (ул. Молодежная, Дорожная, Заречная, Октябрьская).

28 сентября с 9:00 до 17:00

Нижнеломовский район:

- г. Нижний Ломов (ул. Садовая, Кирова, Калинина, Сергеева).

29 сентября с 9:00 до 17:00

Нижнеломовский район:

- г. Нижний Ломов (ул. Винникова, Вокзальная, Гагарина, пер. Гагарина, Иванова, Кавказ, Калинина, Комарова, Комсомольская, Красноармейская, Маяковского, Набережная, Садовая, Советская пл., Южная);

- с. Кривошеевка (ул. Андреева, Гагарина, Кавказ, Пионерская, Полевая, Пролетарская, Школьная);

- с. Пешая Слобода (ул. Грачевка, Моховая).

1 октября с 9:00 по 17:00

Пензенский район:

- д. Камайка (ул. Поперечная, 1-я Дачная);

- с. Алферьевка (ул. Школьная, Рабочая, Молодежная, Нагорная, Набережная);

- с. Казеевка (ул. Речная, Гора);

- с. Поперечное (ул. Совхозная, Молодежная, Набережная, Школьная).

6 октября с 9:00 по 17:00

Лунинский район:

- с. Сандерки (ул. Приозерная);

7 октября с 9:00 по 17:00

Лунинский район

- р. п. Лунино (ул. Мичурина);

8 октября с 9:00 по 17:00

Лунинский район:

- с. Гольцовка (ул. Луговая);

В связи с проведением филиалом ПАО «РоссетиВолга» - «Пензаэнерго» ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику.

11 октября с 9:00 до 17:00

Бековский район:

- с. Миткирей (ул. Александровка);

- с. Мача-Родники (ул. Шведская, Почтовая);

- с. Яковлевка (ул. Деревенская).

Бессоновский район:

- с. Чемодановка (ул. Южная, Придорожная, Солнечная, Юбилейная, Средняя, Вишневая, Андрея Якомазова. СНТ Кристалл, Ромашка, Домостроитель, Светлая поляна, Дружба, Заря, строитель Чайка, Горизонт, Золотая осень, Березка, Пчелка, Урожай, Юность, Раздолье, Здоровье, Сигнал, Виктория, Восход, Яблонька).

Городищенский район:

- с. Юлово (ул. Борисовка, Заовражная, П. Денисова, Рябцева Гора);

- с. Канаевка (ул. Лесная, Молодежная, пер. Лесной);

- с. Чаадаевка (ул. Карла Маркса, Комсомольская, Ленина, Полевая, Советская, Горького, Школьная, Пионерская);

- с. Саловка (ул. Луговая);

- с. Ср. Елюзань (ул. Вахитова, Складская, Нижняя, Первомайская, Заречная, Адикаева, Г.Тукая, Матросова, Овражная, Солидарности, Солнечная, Восточная, Луговая, Нагорная, М. Джалиля, Маяковского, Курмыш, Луначарского, Проточная, Бригадная, Лермонтова, Новобольничная, Радишева, Придорожная 2-я, Придорожная 1-я, Совхозная, Учительская, Г.Камала, Престижная, Калинина, Полевая, Озерная, Песочная, 50 лет Победы, Зеленая, Шоссейная, М. Гафури, Северная);

- с. Верхняя Елюзань (ул. Заречная, 8 Марта, Г. Тукая, Кооперативная, Лермонтова, Лесная, Мирная, Молодёжная, Мусы Джалиля, Нагорная. Октябрьская, Первомайская, Советская, Солнечная, Тинчурина, Школьная, Южная);

- с. Смычка, (ул. Новая).

Иссинский район:

- с. Солосцово (ул. Набережная).

Камешкирский район:

- с. Полянщина (ул. Восточная, Западная, Южная, Северная);

- с. Ключи (ул. Заречная, Центральная);

- с. Большой Умыс (ул. Заречная, Лесная сторожка, Молодежная, Овражная, Орлова, Парковая, Садовая, Центральная, Школьная, пер. Первый).

Колышлейский район:

- с. Трескино (ул. Мира, Гагарина, Свободы, Советская, Колхозная, Транспортная, Заречная);

- п. Родниковский (ул. Мира, Центральная, Солнечная);

- п. Колышлей (ул. Задорожная, Западная, Химиков, Островского, Маяковского, Восточная, Северная, Садовая, Светлая, Солнечная, Пацаева, Калинина, Титова, Советская, Терешкина, Свободы, Остапенко, Октябрьская, Лесная, Полевая, Парковая, Коммунальная, Профтехобразования, Гагарина, Пензенская, Белинского, Рабочая);

- с. Телегино (ул. Электрическая, Центральная, Почтовая);

- с. Хопер (ул. Октябрьская, Центральная, Садовая);

- д. Чубаровка (ул. Дачная, Лачиновская, Глазунова, Луговая);

- с. Пановка (ул. Советская, Набережная, Московская);

- д. Апраксино (ул. Садовая, Центральная);

- д. Плещеевка (ул. Молодежная, Первомайская, Садовая);

- д. Кайсаровка (ул. Дачная, Садовая);

- с. Катковка (ул. Зеленая, Молодежная, Овражная, Садовая);

- с. Старая Потловка (ул. Центральная, Луговая, Набережная).

Кузнецкий район:

- с. Злобинка (ул. Центральная);

- р. п. Евлашево (ул. Московская, Зеленая, Коммунальная, Совхозная, Западная, Степная, Нагорная, Больничная, Ленина, Рабочая, Заречная, Комсомольская, Ленина, Центральная, Новая, Овражная, Республики, Заводская, Октябрьская, Первомайская, Советская, Речная, пер. Раздольный, Центральный, Школьный, Овражный);

- с. Шишовка (ул. Гражданская);

- с. Второе Тарлаково (ул. Кардон, Центральная);

- с. Сухановка (ул. Центральная, Мира, Молодежная, Первомайская, Полевая, Центральная, Вишневая, Восточная, Новая, Выселки, Прудная, Солнечная, Заречная, Олимпийская, Зеленая, Заречная, Звездная, Садовая, Совхозная, пер, Центральный, Дорожный, Рабочий, пр-д Первомайский).

Лопатинский район:

- с. Новый Чардым (ул. Центральная);

- с. Чардым (ул. Кирова).

Малосердобинский район:

- с. Малая Сердоба (ул. Гагарина, Комарова, Чапаева, Комсомольская, П. Коммуны, М. Горького, Гладкова, Буденого);

- с. Круглое (ул. Победы, Советская, Центральная, Мира).

Мокшанский район:

- с. Новая Поляна;

- с. Коммуна;

- с. Чернозерье (ул. Потапова, Кульмановка, Шалим, Базарная площадь).

Наровчатский район:

- с. Наровчат (ул. Гладкова, Молодежная).

Неверкинский район:

- с. Кунчерово (ул. Больничная, Набережная, Озерная, Верхняя).

Никольский район:

- с. Гремячевка (ул. Заречная);

- с. Новиковка (ул. Советская);

- г. Никольск (ул. Нагорная, Октябрьская, Речная, Фурманова, Вертузаева, Курцаева, Полянки, Славянская, Шолохова, Долдоны, Пучинки, Розовая, 9 Января, Весенняя, Водопьянова, Вяземского, Победы, Пугачевская, Светлая, 40лет Победы, Залесная, Розовая, Специалистов, Ушакова, Красная, Пензенская, Л. Толстого, Ленина, Маяковского, Назарова, Новогодняя, Парковая, Первомайская, Пролетарская, Пугачевская, Свободы, Советская, Солнечная, Спортивная, Степана Разина, Строительная, Транспортная, Ульяновская, Центральная, Школьная, Энгельса).

Пензенский район:

- с. Спасско-Александровка (ул. Лесная, Нагорная);

- с. Кондоль (ул. Новая, Подлесная, Совхозная, Славы, Дружбы, Западная, Октябрьская, пер. Лесной);

- с. Октябрьское (ул. Садовая);

- с. Варыпаево (ул. Подгорная, Школьная, Садовая, Зеленая, Новая, Рабочая, Советская, Молодежная, Полевая, Голодяевка, Поповка,Елшанка, Лихачевка);

- с. Урлейка (ул. Молодёжная, Школьная, Совхозная, Северная, Дружбы, Луговая, Речная);

- с. Волхонщино (ул. Полевая, Заречная, Центральная, Подлесная, Садовая,);

- с. Бекетовка (ул. Речная);

- с. Князевка (ул. Рабочая. Новенькая, Центральная, Чапаева, Красный поселок, Луговая, Октябрьская, Мирная, Зелёная, Калинина);

- с. Краснополье (ул. Садовая, Центральная, Молодёжная, Новая, Пензенская, Степная, Школьная);

- с. Кромщино (ул. Новая, Дорожная, Железнодорожная).

Сердобский район:

- г. Сердобск (ул. Набережная, М. Горького, Красная, Ленина, Ильинская, Куйбышева, Шишковка, Красноармейская, пер. Аптекарский, Ленинский);

- с. Секретарка (ул. Пахомовка, Ладыженка, Ермолаевка).

Сосновоборский район:

- пгт. Сосновоборск: (пер. Ленинский, Ленина, Пионерская, Рабочая, пер.Школьный, Базарная, Красный хутор, Нагорная, Семашко, Сосновая, Циолковского, Маркина, Гагарина, Заречная, Кададинская, Калинина, Клинцовская, Комарова, Коммунальная);

- с. Новые Барнуки (ул. Дружбы).

Тамалинский район:

- р.п. Тамала (ул. Тамбовская, Пролетарская, Чапаева, Дружбы, Полевая, Красная, Железнодорожная, Дзержинского, Чкалова, Новая, Комсомольская, Кирова, Лермонтова, Коммунистическая, Корсакова, Советская, Степана Разина, Октябрьская, Школьная, Лесная, Коммунальная, Гагарина, Крылова, Пензенская, Пушкинская, Транспортная, Луночарского, Трудовая, Почтовая, Московская, Луговая, Березовая, Молодежная, 60 лет Октября, Корчагина, Цветочная, Заводская, Юбилейная, Белинского, Западная, Садовая, Совхозная, Александровская, Солнечная, пер. Аптечный, Колхозный, Советский, пр. Александровский);

- с. Зубрилово (ул. Садовая, Хоперская, Майская, Мостовая, Рабочая, Молодежная, Горная, Центральная, Лесная, поселок при ХСУ, Набережная);

- с. Барышниково (ул. Барышниково);

- с. Новое Зубрилово (ул. Новозубриловская);

- с. Садовое (ул. Садовая);

- с. Калиновка (ул. Центральная, Зеленая, Новая, Молодежная, Мира);

- с. Куликовка (ул. Центральная);

- с. Обвал (ул. Иванова, Невежкино, Центральная, Новая);

- с. Невежкино (ул. Невежкино);

- с. Варварино (ул. Центральная, Молодежная, Октябрьская, Демина, Советская, Садовая);

- с. Вишневое (ул. Андреева, Белинского, Советская, Бригадная, Крылова, Луговая, Заречная, 60 лет Октября, Юбилейная, Гагарина, Лермонтова, Белинского, Центральная, Евсигнеева, Б. Садовая, Кашкина);

- с. Волчий Враг (ул. Садовая, Мира, Трудовая);

- с. Малая Сергиевка (ул. Березовая, Садовая, Транспортная, Молодежная, Центральная, Овражная, Школьная, Вишневая, Мира, Прудная, Тополиная, пер. Транспортный, Луговой);

- с. Никольское (ул. Центральная, Колхозная, Молодежная);

- с. Ульяновка (ул. Центральная, Луговая, Новая, Садовая, Дружбы, Мира, Зеленая);

- с. Агринка (ул. Центральная, Бугровка);

- с. Каменка (ул. Каменская, Молодежная);

- с. Липовка (ул. Верхняя);

- с. Скачевка (ул. Скачевская);

- п. Степной (ул. Северная);

- с. Гришино (ул. Центральная, Школьная, Овражная);

- с. И. Наумовка (ул. И. Наумовская, Новая);

- с. Красавка (ул. Степная);

- с. Мача (ул. Колхозная).

Шемышейский район:

- с. Руская Норка;

- р. п. Шемышейка (ул. Коммунистическая, Лесная, Мира, Свердлова, Строительная);

- с. Синодское (ул. Мирный переулок).

12 октября с 9:00 до 17:00

Бековский район:

- с. Миткирей (ул. Московская);

- с. Александровка (ул. Молодёжная);

- с. Затолокино (ул. Зеленая).

Бессоновский район:

- п. Вольный (ул. Привольная, Заовражная);

- п. Плевой (ул. Полевая);

- с. Леонидовка (ул. Зеленая);

- с. Лопатки (ул. Светлая, Песочная, Пролетарская, Центральная, Молодежная);

- с. Пролетаровка (ул. Заречная);

- с. Чемодановка (ул. Дорожная).

Городищенский район:

- с. Чаадаевка (ул. Карла Маркса, Комсомольская, Ленина, Полевая, Советская, Горького, Школьная, Пионерская);

- с. Саловка (ул. Луговая);

- с. Ср. Елюзань (ул. Вахитова, Складская, Нижняя, Первомайская, Заречная, Адикаева, Г. Тукая, Матросова, Овражная, Солидарности, Солнечная, Восточная, Луговая, Нагорная, М. Джалиля, Маяковского, Курмыш, Луначарского, Проточная, Бригадная, Лермонтова, Новобольничная, Радишева, Придорожная 2-я, Придорожная 1-я, Совхозная, Учительская, Г.Камала, Престижная, Калинина, Полевая, Озерная, Песочная, 50 лет Победы, Зеленая, Шоссейная, М.Гафури, Северная);

- с. Верхняя Елюзань (ул. Заречная, 8 Марта, Г.Тукая, Кооперативная, Лермонтова, Лесная, Мирная, Молодёжная, Мусы Джалиля, Нагорная. Октябрьская, Первомайская, Советская, Солнечная, Тинчурина, Школьная, Южная);

- с. Смычка, (ул. Новая);

- с. Архангельское (ул. Лесная, Советская).

Иссинский район:

- с. Солосцово (ул. Набережная).

Камешкирский район:

- с. Дьячевка (ул. Заречная, Молодежная, Нечаевская, Сосновская, Центральная);

- с. Покровка (ул. Покровская, Сорокинская);

- с. Ключи (ул. Заречная, Центральная);

- с. Большой Умыс (ул. Заречная, Лесная сторожка, Молодежная, Овражная, Орлова, Парковая, Садовая, Центральная, Школьная, пер. Первый);

- с. Старое Шаткино (ул. Гагарина, Лермонтова, Лесная, Макарова, Молодежная, Школьная, Московская, Нефтянников, Садовая, пер. Зеленый Тупик, Набережный, Рабочий, Родниковый);

- с. Новое Шаткино (ул. Заповедная, Заречная, Радищева, пер. Кададинский, Мира, Песчанный);

- с. Красное Поле (ул. Горина).

Колышлейский район:

- с. Трескино (ул. Мира, Гагарина, Свободы, Колхозная, Кооперативная, Российская, Садовая);

- д. Кайсаровка (ул. Дачная);

- п. Родниковский (ул. Мира, Центральная, Солнечная);

- п. Колышлей (ул. Задорожная, Западная, Химиков, Островского, Маяковского, Восточная, Северная, Садовая, Светлая, Солнечная, Пацаева, Калинина, Титова, Советская, Терешкина, Свободы, Остапенко, Октябрьская, Лесная, Полевая, Парковая, Коммунальная, Профтехобразования, Гагарина, Пензенская, Белинского, Рабочая);

- с. Телегино (ул. Больничная, Молодежная, Почтовая, Школьная, Заводская, Рабочая, Садовая);

- с. Хопер (ул. Октябрьская, Центральная, Садовая);

- д. Чубаровка (ул. Дачная, Лачиновская, Глазунова, Луговая);

- с. Пановка (ул. Советская, Набережная, Московская);

- д. Апраксино (ул. Садовая, Центральная);

- д. Плещеевка (ул. Молодежная, Первомайская, Садовая);

- д. Кайсаровка (ул. Дачная, Садовая);

- с. Катковка (ул. Зеленая, Молодежная, Овражная, Садовая);

- с. Старая Потловка (ул. Центральная, Луговая, Набережная).

Кузнецкий район:

- с. Злобинка (ул. Центральная);

- р. п. Евлашево (ул. Московская, Зеленая, Коммунальная, Совхозная, Западная, Степная, Нагорная, Больничная, Ленина, Рабочая, Заречная, Комсомольская, Ленина, Центральная, Новая, Овражная, Республики, Заводская, Октябрьская, Первомайская, Советская, Речная, пер. Раздольный, Центральный, Школьный, Овражный);

- с. Шишовка (ул. Гражданская);

- с. Второе Тарлаково (ул. Кардон, Центральная);

- с. Сухановка (ул. Центральная, Мира, Молодежная, Первомайская, Полевая, Центральная, Вишневая, Восточная, Новая, Выселки, Прудная, Солнечная, Заречная, Олимпийская, Зеленая, Заречная, Звездная, Садовая, Совхозная, пер. Центральный, пер. Дорожный, Рабочий, пр-д Первомайский).

Лопатинский район:

- с. Луначарское (ул. Центральная, Набережная);

- с. Большая Багреевка (ул. Родниковая).

Малосердобинский район:

- с. Липовка (ул. Центральная, Школьная, Молодежная).

Мокшанский район:

- с. Рамзай (ул. Желиховского, Ратаниной, Ленина, Спортивный, Строителей, Мичурина, Криулина, Московская, Нагорная, Курмыш, Новечки, Пушкарская, Вишнёвая).

Наровчатский район:

- с. Б. Чердак (ул. Заречная, Комсомольская, Майская, Новая);

- с. Вьюнки (ул. Молодежная, Набережная, Нагорная, Федотова);

- с. Мумарье (ул. Плешакова, Новая, Набережная);

- с. Савинки (ул. Новинка, Сурки, Воронцовка, Молодежная, Кондранино, Чихачевка, Будановка);

- с. Наровчат (ул. Заводская, Пролетарская).

Никольский район:

- г. Никольск (ул. Л.Толстого, Ленина, Маяковского, Назарова, Новогодняя, ул Парковая, Первомайская, Пролетарская, Пугачевская, Свободы, Советская, Солнечная, Спортивная, Степана Разина, Строительная, Транспортная, Ульяновская, Центральная, Школьная, Энгельса).

Пензенский район:

- с. Золотаревка (ул. Пушкинский переулок, Бекетовка, В. Набережная, Красная, Молодежная, Новостроящаяся, Пионерская, Пушкина, Пушкинский переулок, Тупик);

- с. Алферьевка (ул. Гагарина, Набережная, Огородная, Советская);

- с. Ермоловка (ул. Заречная, Молодежная, Набережная, Первомайская);

- ст. Леонидовка (ул. Школьная, Новая, Южная, Заовражная, Рабочая);

- г. Пенза (ул. Ленинский Лесхоз);

- с. Богословка (ул. Кирова, Светлая, Пушкина, Банная, Дачная);

- с. Малая Валяевка (ул. Центральная, Вишневая, Нагорная);

- г. Пенза, (ул. Дорожная);

- с. Ермолаевка (ул. Гагарина, Мира, Садовая, Молодёжная);

- с. Кондоль (Южная, Беговая, Рабочая, Свободы, Советская, Ударная, 60 лет Октября, Комсомольская, Победы, Полевая, Спортивная, Осипова, Пензенская, Школьная, Волкова, Светлая, Молодёжная, Строителей);

- с. Волхонщино (ул. Полевая, Заречная, Центральная, Подлесная, Садовая,);

- с. Бекетовка (ул. Речная);

- с. Кромщино (ул. Новая, Дорожная, Железнодорожная);

- с. Спасско-Александровка (ул. Лесная, Нагорная);

- с. Кондоль (ул. Новая, Подлесная, Совхозная, Славы, Дружбы, Западная, Октябрьская, Садовая, пер. Лесной);

- с. Князевка (ул. Рабочая. Новенькая, Центральная, Чапаева, Красный поселок, Луговая, Октябрьская, Мирная, Зелёная, Калинина);

- с. Новопавловка (ул. Новопавловская, Павловская, Молодёжная, Школьная, Совхозная, пер. Молодёжный);

- с. Краснополье (ул. Садовая, Центральная, Молодёжная, Новая, Пензенская, Степная, Школьная).

Сердобский район:

- г. Сердобск (ул. Набережная, М. Набережная, Островского, Крылова, Каракозова, Ишутина, Жебунева, Медзяева, Котовского, Добролюбова, Грибоедова, Рылеева, пер. Тракторный, Ленинский, Набережный, Добролюбова);

- с. Секретарка (ул. Пахомовка, Ладыженка, Ермолаевка).

Сосновоборский район:

- пгт. Сосновоборск: (пер.Ленинский, Ленина, Пионерская, Рабочая, пер.Школьный, Базарная, Красный хутор, Нагорная, Семашко, Сосновая, Циолковского, Маркина, Гагарина, Заречная, Кададинская, Калинина, Клинцовская, Комарова, Коммунальная);

- с. Кардофлей (ул. Жадовка, Веленка).

Тамалинский район:

- р. п. Тамала (ул. Тамбовская, Пролетарская, Чапаева, Дружбы, Полевая, Красная, Железнодорожная, Дзержинского, Чкалова, Новая, Комсомольская, Кирова, Лермонтова, Коммунистическая, Корсакова, Советская, Степана Разина, Октябрьская, Школьная, Лесная, Коммунальная, Гагарина, Крылова, Пензенская, Пушкинская, Транспортная, Луночарского, Трудовая, Почтовая, Московская, Луговая, Березовая, Молодежная, 60 лет Октября, Корчагина, Цветочная, Заводская, Юбилейная, Белинского, Западная, Садовая, Совхозная, Александровская, Солнечная, пер. Аптечный, Колхозный, Советский, пр. Александровский);

- с. Зубрилово (ул. Садовая, Хоперская, Майская, Мостовая, Рабочая, Молодежная, Горная, Центральная, Лесная, поселок при ХСУ, Набережная);

- с. Барышниково (ул. Барышниково);

- с. Новое Зубрилово (ул. Новозубриловская);

- с. Садовое (ул. Садовая);

- с. Калиновка (ул. Центральная, Зеленая, Новая, Молодежная, Мира);

- с. Куликовка (ул. Центральная);

- с. Обвал (ул. Иванова, Невежкино, Центральная, Новая);

- с. Невежкино (ул. Невежкино);

- с. Варварино (ул. Центральная, Молодежная, Октябрьская, Демина, Советская, Садовая);

- с. Вишневое (ул. Андреева, Белинского, Советская, Бригадная, Крылова, Луговая, Заречная, 60 лет Октября, Юбилейная, Гагарина, Лермонтова, Белинского, Центральная, Евсигнеева, Б. Садовая, Кашкина);

- с. Волчий Враг (ул. Садовая, Мира, Трудовая);

- с. Малая Сергиевка (ул. Березовая, Садовая, Транспортная, Молодежная, Центральная, Овражная, Школьная, Вишневая, Мира, Прудная, Тополиная, пер. Транспортный, Луговой);

- с. Никольское (ул. Центральная, Колхозная, Молодежная);

- с. Ульяновка (ул. Центральная, Луговая, Новая, Садовая, Дружбы, Мира, Зеленая);

- с. Агринка (ул. Центральная, Бугровка);

- с. Каменка (ул. Каменская, Молодежная);

- с. Липовка (ул. Верхняя);

- с. Скачевка (ул. Скачевская);

- п. Степной (ул. Северная);

- с. Гришино (ул. Центральная, Школьная, Овражная);

- с. И. Наумовка (ул. И. Наумовская, Новая);

- с. Красавка (ул. Степная);

- с. Мача (ул. Колхозная).

Шемышейский район:

- р. п. Шемышейка (ул. Колхозная, Новая);

- с. Демкино.

13 октября с 9:00 до 17:00

Бековский район:

- с. Яковлевка (ул. Молодежная);

- с. Николаевка (ул. Общая).

Бессоновский район:

- п. Колос (ул. Садовая);

- п. Новая жизнь (ул. Речная);

- п. Подлесный (ул. Заречная, Малиновая, Малиновка, Рябиновая, Центральная);

- с. Бессоновка (ул. Дачная, Карьер, 1-й проезд дачный, Компрессорная, Лермонтова, Лесная, 2-я Лесная, Набережная, Осиповых, Рабочая, 1,2-я Речная, Первомайская, Пионерская, Победная, Советская, Сурская, Центральная, Чапаева, Шолохова);

- с. Николаевка (ул. Лесная, Новая).

Городищенский район:

- с. Чаадаевка (ул. Карла Маркса, Комсомольская, Ленина, Полевая, Советская, Горького, Школьная, Пионерская);

- с. Саловка (ул. Луговая);

- с. Ср.Елюзань (ул. Вахитова, Складская, Нижняя, Первомайская, Заречная, Адикаева, Г.Тукая, Матросова, Овражная, Солидарности, Солнечная, Восточная, Луговая, Нагорная, М.Джалиля, Маяковского, Курмыш, Луначарского, Проточная, Бригадная, Лермонтова, Новобольничная, Радишева, Придорожная 2-я, Придорожная 1-я, Совхозная, Учительская, Г.Камала, Престижная, Калинина, Полевая, Озерная, Песочная, 50 лет Победы, Зеленая, Шоссейная, М.Гафури, Северная);

- с. Верхняя Елюзань (ул. Заречная, 8 Марта, Г.Тукая, Кооперативная, Лермонтова, Лесная, Мирная, Молодёжная, Мусы Джалиля, Нагорная. Октябрьская, Первомайская, Советская, Солнечная, Тинчурина, Школьная, Южная);

- с. Смычка, (ул. Новая);

- с. Вышелей (ул. Заречная, Молодежная, Центральная);

- с. Чаадаевка (ул. Карла Маркса, Красная, Ленина, Советская, Совхозная, пер. Овражный).

Иссинский район:

- с. Долгоруково (ул. Придорожная).

Камешкирский район:

- с. Старый Чирчим (ул. Солнечная, Центральная);

- с. Новый Чирчим (ул. Кострицина, Леванская, Ломухина);

- с. Ключи (ул. Заречная, Центральная);

- с. Большой Умыс (ул. Заречная, Лесная сторожка, Молодежная, Овражная, Орлова, Парковая, Садовая, Центральная, Школьная, пер. Первый).

Колышлейский район:

- с. Трескино (ул. Гагарина, Советская, 60 лет октября, Кулакова, Транспортная, Белинского, Октябрьская, Заречная);

- п. Родниковский (ул. Мира, Центральная, Солнечная);

- п. Колышлей (ул. Задорожная, Западная, Химиков, Островского, Маяковского, Восточная, Северная, Садовая, Светлая, Солнечная, Пацаева, Калинина, Титова, Советская, Терешкина, Свободы, Остапенко, Октябрьская, Лесная, Полевая, Парковая, Коммунальная, Профтехобразования, Гагарина, Пензенская, Белинского, Рабочая);

- с. Телегино (ул. Заводская, Новая, Огородная, Полевая, Школьная, Дорожная, Маслозаводская, Мостовая, Центральная, Садовая);

- с. Б.Александровка (ул. Подгорная)

- с. Хопер (ул. Октябрьская, Центральная, Садовая);

- д. Чубаровка (ул. Дачная, Лачиновская, Глазунова, Луговая);

- с. Пановка (ул. Советская, Набережная, Московская);

- д. Апраксино (ул. Садовая, Центральная);

- д. Плещеевка (ул. Молодежная, Первомайская, Садовая);

- д. Кайсаровка (ул. Дачная, Садовая);

- с. Катковка (ул. Зеленая, Молодежная, Овражная, Садовая);

- с. Старая Потловка (ул. Центральная, Луговая, Набережная).

Кузнецкий район:

- с. Злобинка (ул. Центральная);

- р. п. Ульяновка (ул. Московская, Зеленая, Коммунальная, Совхозная, Западная, Степная, Нагорная, Больничная, Ленина, Рабочая, Заречная, Комсомольская, Ленина, Центральная, Новая, Овражная, Республики, Заводская, Октябрьская, Первомайская, Советская, Речная, пер. Раздольный, Центральный, Школьный, Овражный);

- с. Шишовка (ул. Гражданская);

- с. Второе Тарлаково (ул. Кардон, Центральная);

- с. Сухановка (ул. Центральная, Мира, Молодежная, Первомайская, Полевая, Центральная, Вишневая, Восточная, Новая, Выселки, Прудная, Солнечная, Заречная, Олимпийская, Зеленая, Заречная, Звездная, Садовая, Совхозная, пер. Центральный, Дорожный, Рабочий, пр-д Первомайский).

Лопатинский район:

- с. Буденовка (ул. Мира, Молодежная, Шведская);

- с. Точка (ул. Центральная, Зеленая, Новая);

- с. Генеральщино (ул. Центральная, Молодежная, Рабочая).

Малосердобинский район:

- с. Топлое (ул. Козина, Орловка, Чуварлеевка, Мира).

Мокшанский район:

- с. Воронцовка;

- с. Засечное.

Неверкинский район:

- с. Неверкино (ул. Полевая, Первомайская, Комсомольская).

Никольский район:

- г. Никольск (ул. Л.Толстого, Ленина, Маяковского, Назарова, Новогодняя, ул Парковая, Первомайская, Пролетарская, Пугачевская, Свободы, Советская, Солнечная, Спортивная, Степана Разина, Строительная, Транспортная, Ульяновская, Центральная, Школьная, Энгельса);

- д. Александровка (ул. Лесная);

- с. Столыпино (ул. Почтовая, Заводская, Нагорная, Центральная, Заречная, Речная, Лесхозная, Совхозная, Центральная, Лесная, Молодежная, Почтовая, пер. Школьный);

- с. Усовка (ул. Строителей, Центральная);

- с. Красное (ул. Верхняя, Нижняя);

- г. Никольск (ул. Гвардейская, Интернациональная, Маяковского, Московская, Островского, Чайковского, Энгельса).

Пензенский район:

- г. Пенза (ул. Бийская, Ленинский Лесхоз, Светлополяновское лесничество);

- п. Золотаревка (ул. Ленина, Лесная, Охотничий переулок, Охотничья, Песчанная, Проезжая, Проезжий переулок, Рабочий переулок);

- с. Засечное (ул. Новодачная, Механизаторов, Лесная, Молодежная, нагорная, Садовая, Солнечная, 1-ый Шоссейный проезд, 2-ой Шоссейный проезд, 3-ий Шоссейный проезд, 4-ый Шоссейный проезд, 5-ый Шоссейный проезд, Шоссейный проезд, пер. Молодежный, Первомайская, Заливная, Овражная, Шоссейная);

- с. Казеевка (ул. Б. Курмыш, Гора, Кирпичная, М. Курмыш, Пер. Полевой, Полевая, Прогон, Речная);

- с. Богословка (ул. Кирова, Светлая, Пушкина, Банная, Дачная);

- с. Малая Валяевка (ул. Цетральная, Вишневая, Нагорная);

- с. Марьевка (ул. Речная, Дачная);

- с. Варыпаево (ул. Подгорная, Школьная, Садовая, Зеленая, Новая, Рабочая, Советская, Молодежная, Полевая, Голодяевка, Поповка, Елшанка, Лихачевка);

- с. Кондоль (Южная, Беговая, Рабочая, Свободы, Советская, Ударная, 60 лет Октября, Комсомольская, Победы, Полевая, Спортивная, Осипова, Пензенская, Школьная, Волкова, Светлая, Молодёжная, Строителей, Заречная);

- с. Спасско-Александровка (ул. Лесная, Нагорная);

- с. Князевка (ул. Рабочая. Новенькая, Центральная, Чапаева, Красный поселок, Луговая, Октябрьская, Мирная, Зелёная, Калинина);

- с. Волхонщино (ул. Полевая, Заречная, Центральная, Подлесная, Садовая);

- с. Бекетовка (ул. Речная);

- с. Урлейка (ул. Молодежная, Школьная, Совхозная, Северная, Дружбы, Луговая, Речная).

Сердобский район:

- г. Сердобск (ул. Солнечная, Кирпичная, М. Горького, Красная, Гоголя, Гагарина, Яблочкова, Циолковского, Балашовская, Мичурина, Пушкина, Пензенская, Саратовская, пр. Мичурина);

- с. Секретарка (ул. Пахомовка, Ладыженка, Ермолаевка).

Сосновоборский район:

- п. Сосновоборск: (пер.Ленинский, Ленина, Пионерская, Рабочая, пер.Школьный, Базарная, Красный хутор, Нагорная, Семашко, Сосновая, Циолковского, Маркина, Гагарина, Заречная, Кададинская, Калинина, Клинцовская, Комарова, Коммунальная);

- с. Старая Липовка (ул. Герасимова, Лесная).

Тамалинский район:

- п. Тамала (ул. Тамбовская, Пролетарская, Чапаева, Дружбы, Полевая, Красная, Железнодорожная, Дзержинского, Чкалова, Новая, Комсомольская, Кирова, Лермонтова, Коммунистическая, Корсакова, Советская, Степана Разина, Октябрьская, Школьная, Лесная, Коммунальная, Гагарина, Крылова, Пензенская, Пушкинская, Транспортная, Луночарского, Трудовая, Почтовая, Московская, Луговая, Березовая, Молодежная, 60 лет Октября, Корчагина, Цветочная, Заводская, Юбилейная, Белинского, Западная, Садовая, Совхозная, Александровская, Солнечная, пер. Аптечный, Колхозный, Советский, пр. Александровский);

- с. Зубрилово (ул. Садовая, Хоперская, Майская, Мостовая, Рабочая, Молодежная, Горная, Центральная, Лесная, поселок при ХСУ, Набережная);

- с. Барышниково (ул. Барышниково);

- с. Новое Зубрилово (ул. Новозубриловская);

- с. Садовое (ул. Садовая);

- с. Калиновка (ул. Центральная, Зеленая, Новая, Молодежная, Мира);

- с. Куликовка (ул. Центральная);

- с. Обвал (ул. Иванова, Невежкино, Центральная, Новая);

- с. Невежкино (ул. Невежкино);

- с. Варварино (ул. Центральная, Молодежная, Октябрьская, Демина, Советская, Садовая);

- с. Вишневое (ул. Андреева, Белинского, Советская, Бригадная, Крылова, Луговая, Заречная, 60 лет Октября, Юбилейная, Гагарина, Лермонтова, Белинского, Центральная, Евсигнеева, Б. Садовая, Кашкина);

- с. Волчий Враг (ул. Садовая, Мира, Трудовая);

- с. Малая Сергиевка (ул. Березовая, Садовая, Транспортная, Молодежная, Центральная, Овражная, Школьная, Вишневая, Мира, Прудная, Тополиная, пер. Транспортный, Луговой);

- с. Никольское (ул. Центральная, Колхозная, Молодежная);

- с. Ульяновка (ул. Центральная, Луговая, Новая, Садовая, Дружбы, Мира, Зеленая);

- с. Агринка (ул. Центральная, Бугровка);

- с. Каменка (ул. Каменская, Молодежная);

- с. Липовка (ул. Верхняя);

- с. Скачевка (ул. Скачевская);

- п. Степной (ул. Северная);

- с. Гришино (ул. Центральная, Школьная, Овражная);

- с. И. Наумовка (ул. И. Наумовская, Новая);

- с. Красавка (ул. Степная);

- с. Мача (ул. Колхозная).

Шемышейский район:

- с. Н.Мачим;

- с. С.Мачим;

- п. Шемышейка (ул. Октябрьская).

14 октября с 9:00 до 17:00

Городищенский район:

- с. Чаадаевка (ул. Карла Маркса, Комсомольская, Ленина, Полевая, Советская, Горького, Школьная, Пионерская);

- с. Саловка (ул. Луговая);

- с. Ср.Елюзань (ул. Вахитова, Складская, Нижняя, Первомайская, Заречная, Адикаева, Г.Тукая, Матросова, Овражная, Солидарности, Солнечная, Восточная, Луговая, Нагорная, М.Джалиля, Маяковского, Курмыш, Луначарского, Проточная, Бригадная, Лермонтова, Новобольничная, Радишева, Придорожная 2-я, Придорожная 1-я, Совхозная, Учительская, Г.Камала, Престижная, Калинина, Полевая, Озерная, Песочная, 50 лет Победы, Зеленая, Шоссейная, М.Гафури, Северная);

- с. Верхняя Елюзань (ул. Заречная, 8 Марта, Г.Тукая, Кооперативная, Лермонтова, Лесная, Мирная, Молодёжная, Мусы Джалиля, Нагорная. Октябрьская, Первомайская, Советская, Солнечная, Тинчурина, Школьная, Южная);

- с. Смычка, (ул. Новая);

- с. Чаадаевка (ул. Кооперативная, Нагорная, Школьная).

Иссинский район:

- с. Долгоруково (ул. Придорожная).

Камешкирский район:

- с. Старый Чирчим (ул. Солнечная, Центральная);

- с. Новый Чирчим (ул. Кострицина, Леванская, Ломухина);

- с. Ключи (ул. Заречная, Центральная);

- с. Большой Умыс (ул. Заречная, Лесная сторожка, Молодежная, Овражная, Орлова, Парковая, Садовая, Центральная, Школьная, пер. Первый).

Колышлейский район:

- с. Трескино (ул. Набережная, Молодежная, Российская, Садовая, Колхозная);

- п. Родниковский (ул. Мира, Центральная, Солнечная);

- п. Колышлей (ул. Задорожная, Западная, Химиков, Островского, Маяковского, Восточная, Северная, Садовая, Светлая, Солнечная, Пацаева, Калинина, Титова, Советская, Терешкина, Свободы, Остапенко, Октябрьская, Лесная, Полевая, Парковая, Коммунальная, Профтехобразования, Гагарина, Пензенская, Белинского, Рабочая);

- с. Телегино (ул. Заводская, Центральная, Полевая);

- с. Хопер (ул. Октябрьская, Центральная, Садовая);

- д. Чубаровка (ул. Дачная, Лачиновская, Глазунова, Луговая);

- с. Пановка (ул. Советская, Набережная, Московская);

- д. Апраксино (ул. Садовая, Центральная);

- д. Плещеевка (ул. Молодежная, Первомайская, Садовая);

- д. Кайсаровка (ул. Дачная, Садовая);

- с. Катковка (ул. Зеленая, Молодежная, Овражная, Садовая);

- с. Старая Потловка (ул. Центральная, Луговая, Набережная).

Кузнецкий район:

- с. Злобинка (ул. Центральная);

- п. Евлашево (ул. Московская, Зеленая, Коммунальная, Совхозная, Западная, Степная, Нагорная, Больничная, Ленина, Рабочая, Заречная, Комсомольская, Ленина, Центральная, Новая, Овражная, Республики, Заводская, Октябрьская, Первомайская, Советская, Речная, пер. Раздольный, Центральный, Школьный, Овражный);

- с. Шишовка (ул. Гражданская);

- с. Второе Тарлаково (ул. Кардон, Центральная);

- с. Сухановка (ул. Центральная).

Лопатинский район:

- с. Вершаут (ул. Центральная, Школьная, Зеленая).

Малосердобинский район:

- с. Малая Сердоба (ул. Чапаева, Королева, Советская, Ленинская, Комарова, Чапаева, Комсомольская, П. Коммуны, М. Горького, Гладкова, Буденого).

Мокшанский район:

- с. Бибиково;

- с. Хоненево;

- с. Черниговка;

- с. Сумароково.

Наровчатский район:

- с. Акимовщино (ул. Жулябина, Луговая, Родниковая);

- с. Каурец (ул. Майская).

Неверкинский район:

- с. Березовка (ул. Трудовая).

Никольский район:

- г. Никольск (ул. Л.Толстого, Ленина, Маяковского, Назарова, Новогодняя, ул Парковая, Первомайская, Пролетарская, Пугачевская, Свободы, Советская, Солнечная, Спортивная, Степана Разина, Строительная, Транспортная, Ульяновская, Центральная, Школьная, Энгельса);

- с. Аришка (ул. Забегаловка, Кувшиновка);

- г. Никольск (ул. Назарова, Октябрьская, Полевая, Сельская).

Пензенский район:

- г. Пенза. (ул. Бийская, Аустрина, с/т Северная гора, СНТ Север, СНТ Северная гора);

- Золотаревка (ул.1-3 Пушкинский переулок, Бекетовка, В. Набережная, Красная, Молодежная, Новостроящаяся, Пионерская, Пушкина, Пушкинский переулок, Тупик);

- с. Засечное (ул. Зеленая, Луговая, Молодежная, Нагорная, Речная, Садовая, Северная, Солнечная, Спортивная, Шоссейная.);

- с. Камайка (ул. 1 Дачная, 2 дачная, Поперечная, СНТ Лазурное);

- с. Алферьевка (ул. Школьная, Рабочая, Молодежная, Нагорная, Набережная);

- с. Казеевка (ул. Речная, Гора);

- с. Кондоль (Южная, Беговая, Рабочая, Свободы, Советская, Ударная, 60 лет Октября, Комсомольская, Победы, Полевая, Спортивная, Осипова, Пензенская, Школьная, Волкова, Светлая, Молодёжная, Строителей, Заречная);

- с. Волхонщино (ул. Полевая, Заречная, Центральная, Подлесная, Садовая);

- с. Варыпаево (ул.Подгорная, Школьная, Садовая, Зеленая, Новая, Рабочая, Советская, Молодежная, Полевая, Голодяевка, Поповка, Елшанка, Лихачевка);

- с. Спасско-Александровка (ул. Лесная, Нагорная);

- с. Князевка (ул. Рабочая. Новенькая, Центральная, Чапаева, Красный поселок, Луговая, Октябрьская, Мирная, Зелёная, Калинина).

Сердобский район:

- г. Сердобск (ул. Ленина, Фрунзе, Островского, Костенко, Новая, Шабашова, Совхозная, Орловка, Колхозная, пр. Колхозный, Орловский, Озерный, Рабочий);

- с. Секретарка (ул. Пахомовка, Ладыженка, Ермолаевка).

Сосновоборский район:

- п. Сосновоборск: (пер.Ленинский, Ленина, Пионерская, Рабочая, пер.Школьный, Базарная, Красный хутор, Нагорная, Семашко, Сосновая, Циолковского, Маркина, Гагарина, Заречная, Кададинская, Калинина, Клинцовская, Комарова, Коммунальная);

- с. Вязовка (ул. Водолейская).

Тамалинский район:

- п. Тамала (ул. Тамбовская, Пролетарская, Чапаева, Дружбы, Полевая, Красная, Железнодорожная, Дзержинского, Чкалова, Новая, Комсомольская, Кирова, Лермонтова, Коммунистическая, Корсакова, Советская, Степана Разина, Октябрьская, Школьная, Лесная, Коммунальная, Гагарина, Крылова, Пензенская, Пушкинская, Транспортная, Луночарского, Трудовая, Почтовая, Московская, Луговая, Березовая, Молодежная, 60 лет Октября, Корчагина, Цветочная, Заводская, Юбилейная, Белинского, Западная, Садовая, Совхозная, Александровская, Солнечная, пер. Аптечный, Колхозный, Советский, пр. Александровский);

- с. Зубрилово (ул. Садовая, Хоперская, Майская, Мостовая, Рабочая, Молодежная, Горная, Центральная, Лесная, поселок при ХСУ, Набережная);

- с. Барышниково (ул. Барышниково);

- с. Новое Зубрилово (ул. Новозубриловская);

- с. Садовое (ул. Садовая);

- с. Калиновка (ул. Центральная, Зеленая, Новая, Молодежная, Мира);

- с. Куликовка (ул. Центральная);

- с. Обвал (ул. Иванова, Невежкино, Центральная, Новая);

- с. Невежкино (ул. Невежкино);

- с. Варварино (ул. Центральная, Молодежная, Октябрьская, Демина, Советская, Садовая);

- с. Вишневое (ул. Андреева, Белинского, Советская, Бригадная, Крылова, Луговая, Заречная, 60 лет Октября, Юбилейная, Гагарина, Лермонтова, Белинского, Центральная, Евсигнеева, Б. Садовая, Кашкина);

- с. Волчий Враг (ул. Садовая, Мира, Трудовая);

- с. Малая Сергиевка (ул. Березовая, Садовая, Транспортная, Молодежная, Центральная, Овражная, Школьная, Вишневая, Мира, Прудная, Тополиная, пер. Транспортный, Луговой);

- с. Никольское (ул. Центральная, Колхозная, Молодежная);

- с. Ульяновка (ул. Центральная, Луговая, Новая, Садовая, Дружбы, Мира, Зеленая);

- с. Агринка (ул. Центральная, Бугровка);

- с. Каменка (ул. Каменская, Молодежная);

- с. Липовка (ул. Верхняя);

- с. Скачевка (ул. Скачевская);

- п. Степной (ул. Северная);

- с. Гришино (ул. Центральная, Школьная, Овражная);

- с. И. Наумовка (ул. И. Наумовская, Новая);

- с. Красавка (ул. Степная);

- с. Мача (ул. Колхозная).

Шемышейский район:

- с. С.Мачим;

- п. Шемышейка (ул. Чиндясская).

15 октября с 9:00 до 17:00

Вадинский район:

- д. Маркино (ул. Луговая);

- с. Дубасово (ул. Дорожная, Луговая, Школьная);

- с. Артамас (ул. Садовая);

- с. Рахмановка (ул. Заречная, Ленина, Лесная, Луначарского, Мичурина, Молодежная, Набережная, Нагорная, Полевая, Пролетарская, Рабочая, Садовая, Советская, Совхозная, Школьная);

- с. Ключи (ул. Заречная, Конобева, Плант, Пролетарка, Шведская);

- с. Богородское (ул. Меньшовка, Капказ, Барышовка, Арапщина);

- д. Умет (ул. Садовая).

Городищенский район:

- с. Чаадаевка (ул. Карла Маркса, Комсомольская, Ленина, Полевая, Советская, Горького, Школьная, Пионерская);

- с. Саловка (ул. Луговая);

- с. Ср. Елюзань (ул.Вахитова, Складская, Нижняя, Первомайская, Заречная, Адикаева, Г.Тукая, Матросова, Овражная, Солидарности, Солнечная, Восточная, Луговая, Нагорная, М.Джалиля, Маяковского, Курмыш, Луначарского, Проточная, Бригадная, Лермонтова, Новобольничная, Радишева, Придорожная 2-я, Придорожная 1-я, Совхозная, Учительская, Г.Камала, Престижная, Калинина, Полевая, Озерная, Песочная, 50 лет Победы, Зеленая, Шоссейная, М.Гафури, Северная);

- с. Верхняя Елюзань (ул. Заречная, 8 Марта, Г.Тукая, Кооперативная, Лермонтова, Лесная, Мирная, Молодёжная, Мусы Джалиля, Нагорная. Октябрьская, Первомайская, Советская, Солнечная, Тинчурина, Школьная, Южная);

- с. Смычка, (ул. Новая).

Иссинский район:

- п. Исса (ул. Центральная, Кузнечная, М.Горького).

Камешкирский район:

- с. Мордовский Камешкир (ул. Колхозная);

- с. Большой Умыс (ул. Заречная, Лесная сторожка, Молодежная, Овражная, Орлова, Парковая, Садовая, Центральная, Школьная, пер. Первый);

- с. Чумаево (ул. Мира, Овражная);

- с. Ключи (ул. Заречная, Центральная);

- с. Лапшово (ул. Лапшова, Молодежная, Новоозерская, Овражная, Родниковая, Староозерская, Строительная, Центральная);

- с. Дмитриевка (ул. Дачная, Подгорная);

- с. Русский Камешкир (ул. Техническая, Маслозаводская);

- с. Пестровка (ул. Западная, Центральная, Восточная, Мира, Молодежная, пер. Восточный).

Колышлейский район:

- с. Трескино (ул. Мира, ул. Кооперативная, ул. Молодежная, ул. Парковая, ул. Заречная, ул. Колхозная);

- п. Родниковский (ул. Мира, Центральная, Солнечная);

- п. Колышлей (ул. Задорожная, Западная, Химиков, Островского, Маяковского, Восточная, Северная, Садовая, Светлая, Солнечная, Пацаева, Калинина, Титова, Советская, Терешкина, Свободы, Остапенко, Октябрьская, Лесная, Полевая, Парковая, Коммунальная, Профтехобразования, Гагарина, Пензенская, Белинского, Рабочая);

- с. Телегино (ул. Заводская, Центральная, Полевая);

- с. Хопер (ул. Октябрьская, Центральная, Садовая);

- д. Чубаровка (ул. Дачная, Лачиновская, Глазунова, Луговая);

- с. Пановка (ул. Советская, Набережная, Московская);

- д. Апраксино (ул. Садовая, Центральная);

- д. Плещеевка (ул. Молодежная, Первомайская, Садовая);

- д. Кайсаровка (ул. Дачная, Садовая);

- с. Катковка (ул. Зеленая, Молодежная, Овражная, Садовая);

- с. Старая Потловка (ул. Центральная, Луговая, Набережная).

Кузнецкий район:

- с. Злобинка (ул. Центральная);

- п. Евлашево (ул. Московская, Зеленая, Коммунальная, Совхозная, Западная, Степная, Нагорная, Больничная, Ленина, Рабочая, Заречная, Комсомольская, Ленина, Центральная, Новая, Овражная, Республики, Заводская, Октябрьская, Первомайская, Советская, Речная, пер. Раздольный, Центральный, Школьный, Овражный);

- с. Шишовка (ул. Гражданская);

- с. Второе Тарлаково (ул. Кардон, Центральная);

- с. Сухановка (ул. Центральная, Мира, Молодежная, Первомайская, Полевая, Центральная, Вишневая, Восточная, Новая, Выселки, Прудная, Солнечная, Заречная, Олимпийская, Зеленая, Заречная, Звездная, Садовая, Совхозная, пер. Центральный, Дорожный, Рабочий, пр-д Первомайский).

Лопатинский район:

- с. Вехово (ул. Центральная, Встречная, Школьная, Молодежная, Новая, Садовая);

- с. Колбинка (ул. Песчанная, Мостовая, Сиреневая);

- с. Маяк (ул. Зеленая).

Малосердобинский район:

- с. Старое Славкино (ул. Лесная, Молодежная, Советская, Калинина, Чапаева).

Мокшанский район:

- с. Богородское (ул. Советская, Центральная, Набережная).

Наровчатский район:

- с. Наровчат (ул. К.Маркса, Комсомольская, Ленина, Партизанская).

Никольский район:

- г. Никольск (ул. Л.Толстого, Ленина, Маяковского, Назарова, Новогодняя, ул Парковая, Первомайская, Пролетарская, Пугачевская, Свободы, Советская, Солнечная, Спортивная, Степана Разина, Строительная, Транспортная, Ульяновская, Центральная, Школьная, Энгельса, ул. Баумана, Белинского, Интернациональная, Котовского, Ленина, Мичурина, Солнечная, Ст. Разина, Ульяновская);

- с. Аришка (ул. Нагорная).

Пензенский район:

- г. Пенза. (ул. Бийская);

- Золотаревка (ул. Ленина, Лесная, Охотничий переулок, Охотничья, Песчанная, Проезжая, Проезжий переулок, Рабочий переулок);

- с. Алферьевка (ул. Гагарина, Набережная, Огородная, Советская);

- с. Засечное (ул. Дачная, пер. Молодежный, Подгорная, Тихая, Шоссейная);

- с. Марьевка (ул. Речная, Дачная);

- с. Волхонщино (ул. Центральная, Садовая);

- с. Варыпаево (ул.Подгорная, Школьная, Садовая, Зеленая, Новая, Рабочая, Советская, Молодежная, Полевая, Голодяевка, Поповка, Елшанка, Лихачевка);

- с. Князевка (ул. Рабочая. Новенькая, Центральная, Чапаева, Красный поселок, Луговая, Октябрьская, Мирная, Зелёная, Калинина);

- с. Краснополье (ул. Садовая, Центральная, Молодёжная, Новая, Пензенская, Степная, Школьная);

- с. Колышлейка (ул. Молодёжная, Школьная, Колышлейская, Западная, Дорожная, Полевая, Центральная, Юбилейная, Луговая);

- с. Новопавловка (ул. Новопавловская, Совхозная, Павловская, Молодёжная, Молодёжная, Школьная, пер. Молодёжный).

Сердобский район:

- г. Сердобск (ул. М. Горького, Белинского, Советская, Шевченко, Трудовая, Мира, Балашовская, Чайковского, Комсомольская, Чайковского, Красина, Некрасова, Чернышевского, Калинина, пр. Циолковского, Калинина);

- с. Секретарка (ул. Масловка, Горшкова, Костиевка, Молодежная, Пахомовка, Ладыженка, Ермолаевка).

Сосновоборский район:

- п. Сосновоборск: (пер.Ленинский, Ленина, Пионерская, Рабочая, пер.Школьный, Базарная, Красный хутор, Нагорная, Семашко, Сосновая, Циолковского, Маркина, Гагарина, Заречная, Кададинская, Калинина, Клинцовская, Комарова, Коммунальная);

- с. Архангельское (ул. Школьная, Сибирь, Финская, Солнечная).

Тамалинский район:

- п. Тамала (ул. Тамбовская, Пролетарская, Чапаева, Дружбы, Полевая, Красная, Железнодорожная, Дзержинского, Чкалова, Новая, Комсомольская, Кирова, Лермонтова, Коммунистическая, Корсакова, Советская, Степана Разина, Октябрьская, Школьная, Лесная, Коммунальная, Гагарина, Крылова, Пензенская, Пушкинская, Транспортная, Луночарского, Трудовая, Почтовая, Московская, Луговая, Березовая, Молодежная, 60 лет Октября, Корчагина, Цветочная, Заводская, Юбилейная, Белинского, Западная, Садовая, Совхозная, Александровская, Солнечная, пер. Аптечный, Колхозный, Советский, пр. Александровский);

- с. Зубрилово (ул. Садовая, Хоперская, Майская, Мостовая, Рабочая, Молодежная, Горная, Центральная, Лесная, поселок при ХСУ, Набережная);

- с. Барышниково (ул. Барышниково);

- с. Новое Зубрилово (ул. Новозубриловская);

- с. Садовое (ул. Садовая);

- с. Калиновка (ул. Центральная, Зеленая, Новая, Молодежная, Мира);

- с. Куликовка (ул. Центральная);

- с. Обвал (ул. Иванова, Невежкино, Центральная, Новая);

- с. Невежкино (ул. Невежкино);

- с. Варварино (ул. Центральная, Молодежная, Октябрьская, Демина, Советская, Садовая);

- с. Вишневое (ул. Андреева, Белинского, Советская, Бригадная, Крылова, Луговая, Заречная, 60 лет Октября, Юбилейная, Гагарина, Лермонтова, Белинского, Центральная, Евсигнеева, Б. Садовая, Кашкина);

- с. Волчий Враг (ул. Садовая, Мира, Трудовая);

- с. Малая Сергиевка (ул. Березовая, Садовая, Транспортная, Молодежная, Центральная, Овражная, Школьная, Вишневая, Мира, Прудная, Тополиная, пер. Транспортный, Луговой);

- с. Никольское (ул. Центральная, Колхозная, Молодежная);

- с. Ульяновка (ул. Центральная, Луговая, Новая, Садовая, Дружбы, Мира, Зеленая);

- с. Агринка (ул. Центральная, Бугровка);

- с. Каменка (ул. Каменская, Молодежная);

- с. Липовка (ул. Верхняя);

- с. Скачевка (ул. Скачевская);

- п. Степной (ул. Северная);

- с. Гришино (ул. Центральная, Школьная, Овражная);

- с. И. Наумовка (ул. И. Наумовская, Новая);

- с. Красавка (ул. Степная);

- с. Мача (ул. Колхозная).

Шемышейский район:

- п. Шемышейка (ул.Горького, Крайняя);

- с. Армиево.

16 октября с 9:00 до 17:00

Городищенский район:

- с. Чаадаевка (ул. Карла Маркса, Комсомольская, Ленина, Полевая, Советская, Горького, Школьная, Пионерская);

- с. Саловка (ул. Луговая);

- с. Ср. Елюзань (ул.Вахитова, Складская, Нижняя, Первомайская, Заречная, Адикаева, Г.Тукая, Матросова, Овражная, Солидарности, Солнечная, Восточная, Луговая, Нагорная, М.Джалиля, Маяковского, Курмыш, Луначарского, Проточная, Бригадная, Лермонтова, Новобольничная, Радишева, Придорожная 2-я, Придорожная 1-я, Совхозная, Учительская, Г.Камала, Престижная, Калинина, Полевая, Озерная, Песочная, 50 лет Победы, Зеленая, Шоссейная, М.Гафури, Северная);

- с. Верхняя Елюзань (ул. Заречная, 8 Марта, Г.Тукая, Кооперативная, Лермонтова, Лесная, Мирная, Молодёжная, Мусы Джалиля, Нагорная. Октябрьская, Первомайская, Советская, Солнечная, Тинчурина, Школьная, Южная);

- с. Смычка, (ул. Новая).

Никольский район:

- г. Никольск (ул. Л.Толстого, Ленина, Маяковского, Назарова, Новогодняя, ул Парковая, Первомайская, Пролетарская, Пугачевская, Свободы, Советская, Солнечная, Спортивная, Степана Разина, Строительная, Транспортная, Ульяновская, Центральная, Школьная, Энгельса).

Пензенский район:

- с. Урлейка (ул. Молодёжная, Школьная, Совхозная, Северная, Дружбы, Луговая, Речная);

- с. Краснополье (ул. Садовая, Центральная, Молодёжная, Новая, Пензенская, Степная, Школьная);

- с. Волхонщино (ул. Центральная, Садовая, Полевая, Заречная);

- с. Кондоль (Южная, Беговая, Рабочая, Свободы, Советская, Ударная, 60 лет Октября, Комсомольская, Победы, Полевая, Спортивная, Осипова, Пензенская, Школьная, Волкова, Светлая, Молодёжная, Строителей).

Сердобский район:

- г. Сердобск (ул. Калинина, Губина, пер. Чехова, Щорса, Красный, Некрасова, Губина, 4-переулок, 5-переулок).

Сосновоборский район:

- п. Сосновоборск: (пер.Ленинский, Ленина, Пионерская, Рабочая, пер.Школьный, Базарная, Красный хутор, Нагорная, Семашко, Сосновая, Циолковского, Маркина, Гагарина, Заречная, Кададинская, Калинина, Клинцовская, Комарова, Коммунальная).

Тамалинский район:

- п. Тамала (ул. Тамбовская, Пролетарская, Чапаева, Дружбы, Полевая, Красная, Железнодорожная, Дзержинского, Чкалова, Новая, Комсомольская, Кирова, Лермонтова, Коммунистическая, Корсакова, Советская, Степана Разина, Октябрьская, Школьная, Лесная, Коммунальная, Гагарина, Крылова, Пензенская, Пушкинская, Транспортная, Луночарского, Трудовая, Почтовая, Московская, Луговая, Березовая, Молодежная, 60 лет Октября, Корчагина, Цветочная, Заводская, Юбилейная, Белинского, Западная, Садовая, Совхозная, Александровская, Солнечная, пер. Аптечный, Колхозный, Советский, пр. Александровский);

- с. Зубрилово (ул. Садовая, Хоперская, Майская, Мостовая, Рабочая, Молодежная, Горная, Центральная, Лесная, поселок при ХСУ, Набережная);

- с. Барышниково (ул. Барышниково);

- с. Новое Зубрилово (ул. Новозубриловская);

- с. Садовое (ул. Садовая);

- с. Калиновка (ул. Центральная, Зеленая, Новая, Молодежная, Мира);

- с. Куликовка (ул. Центральная);

- с. Обвал (ул. Иванова, Невежкино, Центральная, Новая);

- с. Невежкино (ул. Невежкино);

- с. Варварино (ул. Центральная, Молодежная, Октябрьская, Демина, Советская, Садовая);

- с. Вишневое (ул. Андреева, Белинского, Советская, Бригадная, Крылова, Луговая, Заречная, 60 лет Октября, Юбилейная, Гагарина, Лермонтова, Белинского, Центральная, Евсигнеева, Б. Садовая, Кашкина);

- с. Волчий Враг (ул. Садовая, Мира, Трудовая);

- с. Малая Сергиевка (ул. Березовая, Садовая, Транспортная, Молодежная, Центральная, Овражная, Школьная, Вишневая, Мира, Прудная, Тополиная, пер. Транспортный, Луговой);

- с. Никольское (ул. Центральная, Колхозная, Молодежная);

- с. Ульяновка (ул. Центральная, Луговая, Новая, Садовая, Дружбы, Мира, Зеленая);

- с. Агринка (ул. Центральная, Бугровка);

- с. Каменка (ул. Каменская, Молодежная);

- с. Липовка (ул. Верхняя);

- с. Скачевка (ул. Скачевская);

- п. Степной (ул. Северная);

- с. Гришино (ул. Центральная, Школьная, Овражная);

- с. И. Наумовка (ул. И. Наумовская, Новая);

- с. Красавка (ул. Степная);

- с. Мача (ул. Колхозная).

17 октября с 9:00 до 17:00

Городищенский район:

- с. Чаадаевка (ул. Карла Маркса, Комсомольская, Ленина, Полевая, Советская, Горького, Школьная, Пионерская);

- с. Саловка (ул. Луговая);

- с. Ср. Елюзань (ул. Вахитова, Складская, Нижняя, Первомайская, Заречная, Адикаева, Г.Тукая, Матросова, Овражная, Солидарности, Солнечная, Восточная, Луговая, Нагорная, М.Джалиля, Маяковского, Курмыш, Луначарского, Проточная, Бригадная, Лермонтова, Новобольничная, Радишева, Придорожная 2-я, Придорожная 1-я, Совхозная, Учительская, Г.Камала, Престижная, Калинина, Полевая, Озерная, Песочная, 50 лет Победы, Зеленая, Шоссейная, М.Гафури, Северная);

- с. Верхняя Елюзань (ул. Заречная, 8 Марта, Г.Тукая, Кооперативная, Лермонтова, Лесная, Мирная, Молодёжная, Мусы Джалиля, Нагорная. Октябрьская, Первомайская, Советская, Солнечная, Тинчурина, Школьная, Южная);

- с. Смычка, (ул. Новая).

Никольский район:

- г. Никольск (ул. Л.Толстого, Ленина, Маяковского, Назарова, Новогодняя, ул Парковая, Первомайская, Пролетарская, Пугачевская, Свободы, Советская, Солнечная, Спортивная, Степана Разина, Строительная, Транспортная, Ульяновская, Центральная, Школьная, Энгельса).

Пензенский район:

- с. Кондоль (ул. Новая, Подлесная, Совхозная, Славы, Дружбы, Западная, Октябрьская, пер. Лесной);

- с. Октябрьское (ул. Садовая);

- с. Кондоль (Южная, Беговая, Рабочая, Свободы, Советская, Ударная, 60 лет Октября, Комсомольская, Победы, Полевая, Спортивная, Осипова, Пензенская, Школьная, Волкова, Светлая, Молодёжная, Строителей).

Сердобский район:

- г. Сердобск (ул. Красина, Некрасова, Чернышевского, Калинина, пр. Калинина).

Сосновоборский район:

- п. Сосновоборск: (пер.Ленинский, Ленина, Пионерская, Рабочая, пер.Школьный, Базарная, Красный хутор, Нагорная, Семашко, Сосновая, Циолковского, Маркина, Гагарина, Заречная, Кададинская, Калинина, Клинцовская, Комарова, Коммунальная).

Тамалинский район:

- п. Тамала (ул. Тамбовская, Пролетарская, Чапаева, Дружбы, Полевая, Красная, Железнодорожная, Дзержинского, Чкалова, Новая, Комсомольская, Кирова, Лермонтова, Коммунистическая, Корсакова, Советская, Степана Разина, Октябрьская, Школьная, Лесная, Коммунальная, Гагарина, Крылова, Пензенская, Пушкинская, Транспортная, Луночарского, Трудовая, Почтовая, Московская, Луговая, Березовая, Молодежная, 60 лет Октября, Корчагина, Цветочная, Заводская, Юбилейная, Белинского, Западная, Садовая, Совхозная, Александровская, Солнечная, пер. Аптечный, Колхозный, Советский, пр. Александровский);

- с. Зубрилово (ул. Садовая, Хоперская, Майская, Мостовая, Рабочая, Молодежная, Горная, Центральная, Лесная, поселок при ХСУ, Набережная);

- с. Барышниково (ул. Барышниково);

- с. Новое Зубрилово (ул. Новозубриловская);

- с. Садовое (ул. Садовая);

- с. Калиновка (ул. Центральная, Зеленая, Новая, Молодежная, Мира);

- с. Куликовка (ул. Центральная);

- с. Обвал (ул. Иванова, Невежкино, Центральная, Новая);

- с. Невежкино (ул. Невежкино);

- с. Варварино (ул. Центральная, Молодежная, Октябрьская, Демина, Советская, Садовая);

с. Вишневое (ул. Андреева, Белинского, Советская, Бригадная, Крылова, Луговая, Заречная, 60 лет Октября, Юбилейная, Гагарина, Лермонтова, Белинского, Центральная, Евсигнеева, Б. Садовая, Кашкина);

- с. Волчий Враг (ул. Садовая, Мира, Трудовая);

- с. Малая Сергиевка (ул. Березовая, Садовая, Транспортная, Молодежная, Центральная, Овражная, Школьная, Вишневая, Мира, Прудная, Тополиная, пер. Транспортный, Луговой);

- с. Никольское (ул. Центральная, Колхозная, Молодежная);

- с. Ульяновка (ул. Центральная, Луговая, Новая, Садовая, Дружбы, Мира, Зеленая);

- с. Агринка (ул. Центральная, Бугровка);

- с. Каменка (ул. Каменская, Молодежная);

- с. Липовка (ул. Верхняя);

- с. Скачевка (ул. Скачевская);

- п. Степной (ул. Северная);

- с. Гришино (ул. Центральная, Школьная, Овражная);

- с. И. Наумовка (ул. И. Наумовская, Новая);

- с. Красавка (ул. Степная);

- с. Мача (ул. Колхозная).

18 октября с 9.00 по 17:00

Пензенский район:

- Золотаревка (ул.1-3 Пушкинский переулок, Бекетовка, В. Набережная, Красная, Молодежная, Новостроящаяся, Пионерская, Пушкина, Пушкинский переулок, Тупик);

- с. Засечное (ул. Дачная, пер. Молодежный, Подгорная, Тихая, Шоссейная);

- с. Казеевка (ул. Б. Курмыш, Гора, Кирпичная, М. Курмыш, Пер. Полевой, Полевая, Прогон, Речная).

19 октября с 9.00 по 17:00

Пензенский район:

- Золотаревка (ул. Ленина, Лесная, Охотничий переулок, Охотничья, Песчанная, Проезжая, Проезжий переулок, Рабочий переулок);

с. Засечное (ул. Заливная, Зеленая, Механизаторов, Молодежная, Первомайская, Центральный проезд, Школьная, Школьный переулок, Шоссейная, 1-ый Шоссейный проезд, Шоссейный проезд);

- с. Камайка (ул. 1 Дачная, 2 дачная, Поперечная, СНТ Лазурное).

20 октября с 9.00 по 17:00

Пензенский район:

- Золотаревка (ул.1-3 Пушкинский переулок, Бекетовка, В. Набережная, Красная, Молодежная, Новостроящаяся, Пионерская, Пушкина, Пушкинский переулок, Тупик);

- с. Алферьевка (ул. Гагарина, Набережная, Огородная, Советская);

- с. Засечное (ул. Заливная, Зеленая, Механизаторов, Молодежная, Первомайская, Центральный проезд, Школьная, Школьный переулок, Шоссейная, 1-ый Шоссейный проезд, Шоссейный проезд).

21 октября с 9.00 по 17:00

Пензенский район:

- Золотаревка (ул. Ленина, Лесная, Охотничий переулок, Охотничья, Песчанная, Проезжая, Проезжий переулок, Рабочий переулок);

- с. Загоскино (ул. Горячий переулок, Дальний поселок, Заречная, Комаровка, Муратовка, Озерная, Советская, Совхозная, Экспериментальная);

- с. Засечное (ул. Заливная, Зеленая, Механизаторов, Молодежная, Первомайская, Центральный проезд, Школьная, Школьный переулок, Шоссейная, 1-ый Шоссейный проезд, Шоссейный проезд);

- с. Казеевка (ул. Б. Курмыш, Гора, Кирпичная, М. Курмыш, Пер. Полевой, Полевая, Прогон, Речная).

22 октября с 9.00 по 17:00

Пензенский район:

- Золотаревка (ул.1-3 Пушкинский переулок, Бекетовка, В. Набережная, Красная, Молодежная, Новостроящаяся, Пионерская, Пушкина, Пушкинский переулок, Тупик, Гагарина, Н. Набережная, Набережная, Рабочая, Рабочий переулок, Рыночная, Мичурина, Нагорная, Полевая);

- с. Алферьевка;

- с. Камайка (ул. 1 Дачная, 2 дачная, Поперечная, СНТ Лазурное).

25 октября с 9.00 по 17:00

Пензенский район:

- Золотаревка (ул. Ленина, Лесная, Охотничий переулок, Охотничья, Песчанная, Проезжая, Проезжий переулок, Рабочий переулок, 1-ый Луговой переулок, 2-ой Луговой переулок, 3-ий Луговой переулок, Луговая, Молодежная, Новостроящаяся, Садовая, Садовый переулок, Садовый проезд, Строительная, 1-ый Пушкинский переулок, 2-ой Пушкинский переулок, 3-ий Пушкинский переулок, Тупик, Пушкина, Пионерская, Новостроящаяся, Молодежная, Красная, В.Набережная, Бекетовка);

- с. Алферьевка (ул. Гагарина, Набережная, Огородная, Советская);

- с. Засечное (ул. Механизаторов, Новосовхозная, Шоссейная).

26 октября с 9.00 по 17:00

Пензенский район:

- Золотаревка (ул.1-3 Пушкинский переулок, Бекетовка, В. Набережная, Красная, Молодежная, Новостроящаяся, Пионерская, Пушкина, Пушкинский переулок, Тупик, Новая, Радищева, Речная, Сурская, Ленина, Лесная, Охотничий переулок, Охотничья, Песчанная, Проезжая, Проезжий переулок, Рабочий переулок, Коммунальная, Коммунальный переулок, Комсомольская, Фабрична);

- с. Казеевка (ул. Б. Курмыш, Гора, Кирпичная, М. Курмыш, Пер. Полевой, Полевая, Прогон, Речная);

- с. Камайка (ул. 1 Дачная, 2 дачная, Поперечная, СНТ Лазурное).

27 октября с 9.00 по 17:00

Пензенский район:

- Золотаревка (ул. Ленина, Лесная, Охотничий переулок, Охотничья, Песчанная, Проезжая, Проезжий переулок, Рабочий переулок, Бекетовка, Комсомольская, Ломоковой-Холодовой, Гагарина, Кирпичная, Октябрьская, Охотничий переулок, Песчанная, Рабочая, Тупик, Белинского, переулок Белинского, Зеленая.);

- с. Алферьевка (ул. Гагарина, Набережная, Огородная, Советская);

- с. Ермоловка (ул. Советская, Набережная, Октябрьская, Фабричная);

- с. Засечное (ул. Центральный проезд, Механизаторов).

28 октября с 9:00 по 17:00

Пензенский район:

- Золотаревка (ул.1-3 Пушкинский переулок, Бекетовка, В. Набережная, Красная, Молодежная, Новостроящаяся, Пионерская, Пушкина, Пушкинский переулок, Тупик);

- с. Засечное (ул. Дачная, Зеленая, Новая, Новосовхозная, Совхозная, Шоссейная, 4-ый Шоссейный проезд);

- с. Казеевка (ул. Б. Курмыш, Гора, Кирпичная, М. Курмыш, Пер. Полевой, Полевая, Прогон, Речная);

- с. Ключи (ул. НПФ Кристал);

- с. Константиновка (ул. Новая, Придорожная, Советская);

- с. Камайка (ул. 1 Дачная, 2 дачная, Поперечная, СНТ Лазурное).

29 октября с 9:00 по 17:00

Пензенский район:

- Золотаревка (ул. Ленина, Лесная, Охотничий переулок, Охотничья, Песчанная, Проезжая, Проезжий переулок, Рабочий переулок);

- с. Засечное (ул. Механизаторов, Молодежная, Подгорная).

1 ноября с 09:00 по 17:00

Пензенский район:

- Золотаревка (ул.1-3 Пушкинский переулок, Бекетовка, В. Набережная, Красная, Молодежная, Новостроящаяся, Пионерская, Пушкина, Пушкинский переулок, Тупик).

2 ноября с 9:00 по 17:00

Пензенский район:

- Золотаревка (ул. Ленина, Лесная, Охотничий переулок, Охотничья, Песчанная, Проезжая, Проезжий переулок, Рабочий переулок).

3 ноября с 9:00 по 17:00

Пензенский район:

- Золотаревка (ул.1-3 Пушкинский переулок, Бекетовка, В. Набережная, Красная, Молодежная, Новостроящаяся, Пионерская, Пушкина, Пушкинский переулок, Тупик).

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения воздушной линии в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети. Филиал «Пензаэнерго» приносит извинения за временные неудобства.