В России изобрели планетоход для исследования спутника Сатурна

Аппарат отличается способом передвижения, основанном на применении двух винтов, подобных тем, что вращаются внутри мясорубки. Благодаря этому титаноход одинаково эффективно сможет передвигаться как по воде, так и по суше, а также по болотистой местности. Отмечается, что на Титане есть водоемы из углеводородов, снегообразный железистый грунт и даже лед.

«Аппарат планируется оснастить двумя параллельными друг другу винтами, так называемыми шнеками. Шнеки, в отличие от винта мясорубки, имеют более толстый стержень и менее выраженную винтовую линию. Они при вращении в одну сторону будут отталкиваться от поверхности и продвигать машину вперед и немного боком, зато не будет проскальзывания», — рассказала автор работы Элеонора Войцицкая.

Лететь до Титана зонд будет около 10 лет. По прибытию на спутник аппарат займется изучением состава поверхности и атмосферы, фотографированием местности, забором грунта, сообщают «Известия».