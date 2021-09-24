У лойского барашка из пензенского зоопарка появилась подружка

В Instagram-аккаунте пензенского зоопарка опубликовали новый пост, где рассказали о прибавлении среди его обитателей.

«Теперь у нашего лойского барашка Пломбирчика появилась подруга, прекрасная Лакомка. Как только ее привезли сразу стало понятно, что она необыкновенно добрая девочка, даже хвостиком виляет», - отметили сотрудники.

Сейчас Лакомка находится на обязательном карантине, увидеть ее пензенцы и гости города смогут чуть позднее.

Ранее информагентство сообщало, что пензенцы могут помочь животным из зоопарка, передав им урожай.