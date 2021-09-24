Олег Мельниченко вручил награды лучшим работникам отрасли машиностроения

Приветствуя участников встречи, врио губернатора подчеркнул, что для пензенской промышленности ведущей была и остается машиностроительная отрасль.

«По росту промышленного производства наш регион находится в пятерке лидеров Приволжского федерального округа на протяжении десяти лет. Пензенское машиностроение получило мощный импульс развития в годы Великой Отечественной войны. Десятки предприятий были эвакуированы в наш регион. Рабочие выполняли по две-три нормы в день. В 2021 году президент присвоил Пензе почетное звание «Город трудовой доблести» - и во многом это заслуга старших поколений заводчан», - сказал он.

Олег Мельниченко вручил награды лучшим работникам отрасли. Почетным знаком губернатора «Во славу земли Пензенской» отмечен генеральный директор акционерного общества «Кермет» Валерий Кузин. Звания «Заслуженный работник промышленности Пензенской области» удостоены генеральный директор Пензенского научно-исследовательского электротехнического института Валерий Оськин, генеральный директор «Специального конструкторского бюро турбонагнетателей» Виктор Киреев и генеральный директор «НИИПТХиммаш» Сергей Савик.

Олег Мельниченко напомнил, что на федеральном уровне поддержали идею создания в регионе промышленного станкостроительного кластера.

«Проект поддержал Минпром РФ, якорным резидентом кластера станет компания «СтанкоМашСтрой». В состав кластера войдут более 15 предприятий и образовательных организаций», - цитирует его пресс-центр облправительства.

Он подчеркнул, что выпускаемая пензенскими машиностроителями продукция соответствуют мировым стандартам и востребована не только на российском, но и на зарубежных рынках. С начала года объем экспорта в этой сфере вырос на 14%.