В Пензе началась подготовка к конкурсу «Татар Кызы»

В течение ближайших двух месяцев татарским красавицам предстоит отрепетировать дефиле в национальных костюмах, отточить мастерство приготовления национальных блюд и многое другое.

Какой длины должен быть платок, как правильно укрыть им голову. Участницы конкурса красоты и таланта «Татар Кызы Пенза» должны знать все тонкости. Задача наставников - передать свое умение и мастерство, чтобы, когда начнется шоу, оно получилось интересным и захватывающим. Шанс на победу есть у каждой.

«Для девушек это возможность раскрыть свои таланты, показать творчество, проникнуться истоками национальной татарской культуры, потому что мы с ними здесь проводим мастер-классы и по татарскому языку, и по вышиванию, и по кулинарии, по завязыванию платков. Проводим психологические тренинги, во время которых они общаются и начинают работать вместе», - поделилась заместитель председателя «Татарской национально-культурной автономии Пензенской области» Винера Мухамеджанова.

«В основном мы уже умеем все это делать, так как у нас жизнь течет быстро и в современном обществе так же приходится делать дела, работать, учиться, посещать мероприятия, навещать родственников. Нам необходимо время, чтобы освежить все эти знания», - прокомментировала участница конкурса красоты и таланта «Татар Кызы Пенза» Эльмира Тюкаева.

После размещенного в соцсетях сообщения о предстоящем конкурсе, к организаторам пришли десятки заявок, но право на участие получили лишь девять, а год назад их было всего семь. Каждая девушка должна создать образ современной татарки.

«Оставаться такой же домашней, приятной на общение, на взаимодействие с людьми. Она должна быть очень воспитанной», - отметила участница конкурса красоты и таланта «Татар Кызы Пенза» Марьям Рахмаева.

Сам конкурс «Татар Кызы» пройдет в Пензе в конце ноября. У претенденток на победу еще есть время, чтобы подготовиться, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.