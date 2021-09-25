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В Пензе началась подготовка к конкурсу «Татар Кызы»

В Пензе началась подготовка к конкурсу «Татар Кызы»

Пт, 24.09.21 21:59
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В течение ближайших двух месяцев татарским красавицам предстоит отрепетировать дефиле в национальных костюмах, отточить мастерство приготовления национальных блюд и многое другое.

Какой длины должен быть платок, как правильно укрыть им голову. Участницы конкурса красоты и таланта «Татар Кызы Пенза» должны знать все тонкости. Задача наставников - передать свое умение и мастерство, чтобы, когда начнется шоу, оно получилось интересным и захватывающим. Шанс на победу есть у каждой.

«Для девушек это возможность раскрыть свои таланты, показать творчество, проникнуться истоками национальной татарской культуры, потому что мы с ними здесь проводим мастер-классы и по татарскому языку, и по вышиванию, и по кулинарии, по завязыванию платков. Проводим психологические тренинги, во время которых они общаются и начинают работать вместе», - поделилась заместитель председателя «Татарской национально-культурной автономии Пензенской области» Винера Мухамеджанова.

«В основном мы уже умеем все это делать, так как у нас жизнь течет быстро и в современном обществе так же приходится делать дела, работать, учиться, посещать мероприятия, навещать родственников. Нам необходимо время, чтобы освежить все эти знания», - прокомментировала участница конкурса красоты и таланта «Татар Кызы Пенза» Эльмира Тюкаева.

После размещенного в соцсетях сообщения о предстоящем конкурсе, к организаторам пришли десятки заявок, но право на участие получили лишь девять, а год назад их было всего семь. Каждая девушка должна создать образ современной татарки.

«Оставаться такой же домашней, приятной на общение, на взаимодействие с людьми. Она должна быть очень воспитанной», - отметила участница конкурса красоты и таланта «Татар Кызы Пенза» Марьям Рахмаева.

Сам конкурс «Татар Кызы» пройдет в Пензе в конце ноября. У претенденток на победу еще есть время, чтобы подготовиться, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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В пензенском минспорте рассказали о размерах выплат призерам Олимпиады в Токио и их тренерам
21.09.2021 14:05
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16.09.2021 17:22
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09.09.2021 09:34
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08.09.2021 16:45
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06.09.2021 17:19
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28.08.2021 09:00
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26.08.2021 15:30
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19.08.2021 08:00
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16.08.2021 19:16
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25.07.2021 14:13
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25.07.2021 13:57
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21.07.2021 07:00
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20.07.2021 14:47
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20.07.2021 08:00
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