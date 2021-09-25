«Дизелист» из Пензы поразил зрителей в первом матче нового сезона НМХЛ

Те эмоции, которые пензенские болельщики недополучают от «Дизеля», с лихвой может компенсировать молодежка. «Дизелист» в первом матче сезона НМХЛ подарил зрителям очень результативную и яркую игру в противостоянии с МХК «Липецк». К тому же, победную.

Буря эмоций со стартовых минут игры. Так начался для «Дизелиста» сезон в Национальной молодежной хоккейной лиге. За лето команда обновилась. После ухода нескольких лидеров, на смену им пришли ребята из ЮХЛ. И свою первую проверку на прочность они прошли в противостоянии с МХК «Липецк». Получилось не сразу. Несмотря на то, что «желто-синие» были хозяевами, в первом периоде им трижды подряд приходилось отыгрываться. Причем счет был открыт уже на второй минуте, но каждый раз у пензенцев находился на это ответ. Точными бросками отметились Иван Кузьмин, Егор Антонов и Михаил Балашов.

«Скорее всего, не хватило нам сыгранности в своей зоне, были грубые ошибки. С этого нам как раз забили первый гол. Чуть-чуть посыпались, а дальше уже наладили игру. Вышли после первого периода, начали играть в своей хоккей», - отметил игрок МХК «Дизелист» Михаил Балашов.

Действительно, та работа, которую в перерыве провел тренерских штаб, была видна невооруженным взглядом. Стало куда меньше ошибок в своей зоне, зато никуда не делась острота у чужих ворот. «Желто-синие», усилиями Ярослава Плиса, Кирилла Монахова и Арсения Полшкова, ушли в отрыв. Гости одну шайбу отыграли, но все тот же Кирилл Монахов поставил точку в этом противостоянии, так как заключительная двадцатиминутка оказалась безголевой.

«Главное - победа. Поздравляю ребят, было тяжелое начало, переволновались. Первый матч - дома, болельщики, родные, равный первый период. Во втором собрались, забросили красивые шайбы. Был и сумбур, и красота, все присутствовало», - прокомментировал главный тренер МХК «Дизелист» Алексей Медведев.

Стоит отметить, что времени отдохнуть друг от друга у команд не было. 24 сентября прошла вторая игра между «Дизелистом» и МХК «Липецк», сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.