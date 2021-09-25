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25.09.2021г.
Хоккейный клуб «Дизель» впервые в новом сезоне дошел до буллитов, но снова проиграл

Хоккейный клуб «Дизель» впервые в новом сезоне дошел до буллитов, но снова проиграл

Сб, 25.09.21 01:38
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Победа стала для «Дизеля» чуть ближе. В восьмой встрече в рамках чемпионата ВХЛ «Дизель» на своем льду принимал челябинский «Челмет». Стоит отметить, что впервые в новом сезоне «желто-синие» довели игру до серии послематчевых бросков, но сходу она пензенцам не покорилась.

На каждый новый матч пензенские хоккейные болельщики возлагают большие надежды. Семь поражений подряд в начале сезона для «Дизеля» - катастрофический результат. Пока не помогла прервать эту серию даже смена главного тренера. Очередная попытка одержать победу - встреча с челябинским «Челметом». Но уже первый отрезок показал, что нужный результат придется буквально выгрызать. Спустя всего четыре минуты после стартового свистка гости открыли счет.

Атаковали хозяева ничуть не меньше своих оппонентов, но довести комбинации до завершения не получалось. Лишь на экваторе встречи Данила Платонов реализовал большинство. Начало третьего периода осталось за гостями. Они дважды поразили ворота Андрея Суханова. Но к чести «желто-синих», это их не сломило. Первым вновь отличился Данила Платонов, а затем равенство восстановил Денис Горбунов. Овертайм победителя не определил, а вот в серии буллитов, к сожалению, челябинцы забросили три из трех, в то время как пензенцы, так и не смогли пробить голкипера соперников. На послематчевой пресс-конференции Сергей Лопушанский раскритиковал текущий состав команды.

«Есть хоккеисты, которым, мягко говоря, здесь делать нечего. Это ошибка селекции, моя ошибка, в частности. Будем с кем-то прощаться», - отметил и. о. главного тренера ХК «Дизель» Сергей Лопушанский.

Сейчас у руководства будет неделя на разбор полетов и на то, чтобы как-то преобразить команду. А 29 сентября «Дизель» вновь на своем льду сыграет с единственным клубом, который пока идет ниже в турнирной таблице, самарским «ЦСК ВВС», сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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16.09.2021 17:22
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19.08.2021 08:00
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16.08.2021 19:16
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06.08.2021 10:01
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