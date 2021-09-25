В Пензе подошел к концу молодежный форум «МедиаПовод»

Своеобразное воспитание, а еще - десятки новых друзей, массу полезной и увлекательной информации получили участники. 23 сентября завершил свою работу молодежный форум «МедиаПовод». Самыми яркими впечатлениями участники и организаторы поделились со съемочной группой телеканала «Экспресс».

Теперь это уже история. В Пензе завершился всероссийский форум «МедиаПовод», собравший сто креативных юношей и девушек, из более, чем 30 регионов страны. Теме - «Как лучше заявить о себе в соцсети» были посвящены три дня учебы и самостоятельной работы.

«Нас объединили в команды. Здорово, что каждый человек является звеном этой огромной команды. У нас был проект, фотограф - занимается своим делом, видеографы и журналисты - своим», - прокомментировал участник всероссийского форума «МедиаПовод» Рафаэль Рахманкулов.

«Мы, я надеюсь, помогли им расставить все точки над «И», определить, что хорошо, а что плохо в этой деятельности, более ответственно подходить к своей дизайнерской, видео, фото», - пояснила начальник рекламно-информационного отдела ПензГТУ Наталья Боровкова.

Молодые люди пробовали себя в коммерческой и социальной рекламе, создавали проекты, рассчитанные на самую разную аудиторию. Так, Мария Вербина намерена поделиться полученными в Пензе знаниями с пенсионерами.

«Конечно, это маркетинг в социальных сетях, как там, сидя дома, 60-летняя женщина может просто взять телефон и начать на этом зарабатывать деньги. Просто интересно написать, сфотографировать, что всегда интересно, несмотря на то, сколько тебе лет», - отметила участница всероссийского форума «МедиаПовод» Мария Вербина.

А еще каждый из участников форума смог в разы увеличить число подписчиков на свои страницы в соцсетях и нашел здесь, в Пензе, новых друзей.

Да, очень круто и проект, в котором люди со всей России. Невероятные знакомства, смогла у каждого научиться всему понемногу», - рассказали участники всероссийского форума «МедиаПовод» Евгений Зикин и Валерия Портнова.

Командам победителям вручили ценные подарки. Организаторы заверили: форум «МедиаПовод» будет проведен еще ни один раз, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.