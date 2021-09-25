Пензенец, угнавший автомобиль своего товарища, может сесть на пять лет

32-летний житель областного центра может на пять лет лишиться свободы за угон автомобиля. При этом потерпевшим стал его товарищ, с которым они в тот вечер вместе распивали алкогольные напитки.

«Позже, когда хозяин квартиры уснул, злоумышленник взял со стола ключи от автомобиля и вышел на улицу. Авто находилось у подъезда дома. Подозреваемый завел транспортное средство и уехал со двора. С его слов, он хотел доехать до магазина, чтобы купить спиртные напитки», - рассказала дознаватель УМВД России по городу Пензе Анна Анохина.

И только по счастливой случайности на пути нетрезвого водителя оказались сотрудники ГИБДД и обошлось без происшествий. «Ладу» десятой модели отправили на штрафстоянку. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде обязательства о явке, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.