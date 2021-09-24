Пензенский художник украсил граффити здание социально-педагогического колледжа

На здании Пензенского социально-педагогического колледжа появилось изображение в рамках общественного проекта ПФО. Автором граффити является пензенский художник Никита Романов.
Парень стал победителем регионального этапа фестиваля стрит-арта ПФО «ФормАрт». В рамках презентационного этапа конкурса он нанес эскиз «Вчера и Завтра» на стену здания колледжа.
Процесс создания граффити-изображения сопровождался фото- и видеосъемкой. Весь материал будет размещен на официальном сайте проекта https://formartpfo.ru, сообщили в пресс-центре облправительства.
Впереди художника ждет финальный окружной этап и общественное голосование.
Ранее информагентство писало, что Никита Романов рисовал граффити на стене многоэтажного дома в Ульяновске в рамках конкурса.