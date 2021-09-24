Инфекционист назвал обязательные анализы после коронавируса

Врач-инфекционист Андрей Поздняков сообщил список анализов, которые необходимо сдавать после перенесенной коронавирусной инфекции.

Инфекционист отметил, что пациентам нужно сдать общий анализ крови (ОАК), общий анализ мочи (ОАМ), мочевину, креатинин, Д-димер и С-реактивный белок (СРБ). Кроме того, нужно проверить биохимические показатели АлТ, АсТ, ГГТ, которые позволят определить наличие или отсутствие патологических процессов в печени.

Он считает, что одна из главных мишеней коронавируса — клетки эндотелия (внутренняя выстилка сосудов). При их повреждении усиливается тромбообразование. Из-за того, что сосуды есть во всех органах, тромбы могут появиться где угодно.

Врач подчеркнул, что анализы стоит сдавать после того, как с момента выздоровления от ковида прошло четыре-шесть недель, но состояние пациента так и не улучшилось. Также пройти обследование стоит в случае рецидива или появления новых симптомов, сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Известия».

«Проверять все показатели нет смысла, если нет клинических проявлений и серьезной фоновой патологии. Пациентам с симптомами и сопутствующими заболеваниями, особенно в сочетании с преклонным возрастом, лучше обследоваться даже после обычного ОРВИ» — сказал он.