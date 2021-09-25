В центре Пензы легковушка разбила «морду»

В Пензе на пересечении улиц Кирова и Максима Горького произошло ДТП. О нем рассказали очевидцы в группе соцсети «ВКонтакте».

Автор поста уточнил, что авария произошла поздно вечером 24 сентября. Судя по фото, одна из машин сильно разбила «морду»: у нее смяты бампер и капот. Также посреди перекрестка стоит еще один внедорожник, но определить по снимку, есть ли на нем повреждения, невозможно. Официальных данных о причинах ДТП и наличии пострадавших пока нет.

Госавтоинспекция призывает водителей быть осторожными и аккуратными на дороге, не превышать скорость и не совершать необдуманных маневров.