Педагог из Пензы прошла в финал конкурса «Воспитатель года в России»

Анастасия Солдаткина, воспитатель филиала № 1 «Улыбка» детского сада № 7 города Пензы «Ягодка», будет защищать честь региона в финале конкурса «Воспитатель года в России».

За звание лучшего ей предстоит бороться в Сочи с 4 по 8 октября, уточнили в пресс-центре облправительства.

Участники представят свое портфолио и самопрезентацию в формате видео. В первом очном туре 5-6 октября Анастасия Солдаткина примет участие в состязаниях «Моя педагогическая находка» и «Педагогическое мероприятие с детьми». После этого будут определены 15 лауреатов. Второй тур пройдет 7–8 октября, он состоит из испытаний «Мастерская педагога» и «Ток-шоу», по итогам которых определится победитель.

Также конкурсанты поучаствуют в научно-практической конференции «Развитие кадрового потенциала дошкольного образования Российской Федерации».