Жительницу Кузнецка в кафе накормили салатом с червями

Жительница Кузнецка Пензенской области рассказала от том, как в одном из городских кафе ей подали салат «Цезарь» с червяками.

Пост она опубликовала в группе соцсети «ВКонтакте».

«Взяла салат «Цезарь», а там – черви! И как жаль, что заметила я это в самом конце, боюсь даже представить сколько я их съела», - рассказала она и в доказательство опубликовала фото.

На снимке – остатки яства, между листьями салата ползают маленькие зеленые червячки. Кузнечанка пожаловалась администратору на несъедобный ингредиент, ей предложили вернуть деньги за обед.

Под постом подписчики оставили много комментариев. Некоторые предположили, что это – гусеницы, которые попали в блюдо с плохо промытых листьев салата.

«Плохо посмотрели. Это с капусты гусеницы мелкие», «с салата спрыгнули червячки», «автор, что за ресторан? Мне нужны опарыши, завтра на рыбалку еду», - высказались кузнечане.

Напомним, что по вопросам качества общественного питания можно обратиться в управление Роспотребнадзора (8412) 66-06-35.