В Пензе разрабатывают проекты ремонта трех мостов

В Пензе приступили к разработке проектно-сменой документации на ремонт трех мостов. Объекты планируют починить за счет вступления в федеральную программу «Региональная и местная дорожная сеть».

Как пояснили в пресс-службе областного минстроя, реконструкции подлежат мосты через реку Мойка по улице Батайского, через реку Суру по бычкам платины ТЭЦ-1 и мост по улице Токарной.

Отмечается, что большинство подобных объектов по всей стране построены в 50-60-х годах прошлого века. С тех пор интенсивность движения выросла в десятки раз, старые мосты могут не справиться с повышенной нагрузкой, поэтому их необходимо реконструировать

Напомним, 9 сентября был сдан в эксплуатацию Бакунинский мост, который строили два года. Средства на его реконструкцию были также выделены из федерального бюджета.