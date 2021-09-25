Олег Мельниченко: «Наровчат может стать бриллиантом в «Золотом кольце Сурского края»

Участники обсудили вопросы изучения исторического памятника - золотоордынского города Мохши, который находился на месте современного Наровчата, и формирование дорожной карты по местным архитектурным сооружениям. Впоследствии здесь можно будет создать туристический маршрут.

В конференции принял участие врио губернатора региона Олег Мельниченко. Он напомнил, что сейчас ведется работа по созданию «Золотого кольца Сурского края», и Наровчат с его богатой историей может стать в нем настоящим бриллиантом. Также в рамках мероприятия прошла презентация книги «Средневековый город Мохши», в число соавторов которой вошел и Олег Владимирович.

«Я тоже причастен к изучению города Мохши. Здесь начиналась моя научная деятельность, здесь работал как преподаватель со студентами на раскопках золотоордынского города. Тогда мы мечтали о создании заповедника. Надеюсь, что сейчас, на новом этапе, мы сможем воплотить в жизнь все задуманное», - отметил он.

Врио губернатора указал и на необходимость развивать Наровчатский район – совершенствование инфраструктуры повысит туристическую привлекательность муниципального образования.

«В конечном итоге это экономически подтягивает территорию, создает рабочие места и, естественно, сохраняет научный интерес», - уточнил Олег Мельниченко.

Также на конференции предложили расширить ее формат до международного и отметили, что исследование Наровчатского городища нужно продолжать, рассказали в пресс-центре облправительства.