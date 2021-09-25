За сутки в Пензенской области коронавирусом заразились больше 240 человек

На сайте стопкоронавирус.рф опубликовали информацию о числе новых случаев заражения в Пензенской области на 25 сентября.
Так, за сутки коронавирус подтвердился еще у 243 пензенцев. В России суточный прирост составил 22 041 заболевший, за все время в России зафиксировали 7 398 415 случаев.
Напомним, в Пензенской области до конца октября продлили действие режима повышенной готовности. Необходимо носить маски, соблюдать соцдистанцию, пользоваться антисептиками. Лучшей профилактикой заражения является вакцинация.