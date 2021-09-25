Пензенцев приглашают написать экологический диктант

Жителей Пензенской области приглашают принять участие во всероссийском экодиктанте, рассказали в пресс-службе регионального минлесхоза.

В 2021 году экологический диктант пройдет в очном формате с 14 по 18 ноября. Его участниками могут стать все желающие, достигшие 12 лет. Мероприятие дает возможность не только проявить свою сознательность и узнать много нового о родной природе, но и выиграть призы.

«Это ежегодный проект, проходящий во всех субъектах Российской Федерации. Целями проекта является обеспечение экологической безопасности нашей страны, повышение уровня экологической культуры и грамотности жителей России, развитие просвещения и волонтерства в этой сфере», - отметили в пресс-службе.

Узнать подробности об экодиктанте можно по ссылке: https://dictant.site/category/ekologicheskij-diktant.