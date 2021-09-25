На трассе под Нижним Ломовом образовалась пробка в 10 километров

В Сети появились сообщения от автомобилистов, которые стоят в пробке под Нижним Ломовом в Пензенской области.
Видео, на котором запечатлен дорожный затор, было опубликовано в группе соцсети «ВКонтакте». Машины стоят на трассе М-5 «Урал» в Нижнеломовском районе.
По словам автора поста, пробка образовалась из-за ремонта дороги и тянется практически на 10 километров. На Яндекс.Картах, по состоянию на 13:00, этот участок трассы отмечен красным и темно-красным цветом. Водителям советуют объезжать затор через город Нижний Ломов.