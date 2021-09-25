В Земетчино завершили благоустройство сквера

В Земетчино закончили благоустраивать сквер перед Домом культуры на ул. Ленина, сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ и ГЗН Пензенской области.

Проект обошелся в 6,8 млн рублей.

«При разработке проекта благоустройства сквера акцент сделан на яркие цвета, дабы подчеркнуть условные «береговые линии» (красный и серый цвета) и «реки» (синий цвет), чему служит и арт-объект в виде мостика», - отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в августе в Земетчино с рабочим визитом приезжал врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко. Он осматривал строительную площадку сквера и остался недоволен ходом работ. Олег Владимирович попросил главу администрации района обратить внимание на благоустройство поселка в целом.