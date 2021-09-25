Создатели вакцины «КовиВак» обещают сделать ее доступнее

Генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов рассказал, что после модернизации будет выпускаться в два-два с половиной раза больше доз. Он отметил, что сейчас в гражданский оборот выпушено 1,5 млн единиц препарата, а до конца года произведут более 2,5 млн.

«Модернизация производства прошла успешно и закончилась в ранее запланированные сроки. Мы уже начали производство вакцины на новом оборудовании. Мы считаем, что в ближайшее время «КовиВак» станет гораздо более доступным для всех российских граждан», - заявил он.