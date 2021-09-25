Пензенец пытался заработать на продаже запчасти, но потерял 32 тысячи рублей

21-летний житель Пензы обратился с заявлением в полицию. Он сообщил, что с его карты пропали 32 тысячи рублей.

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, молодой человек разместил на популярном сайте объявление о продаже автозапчасти и назначил за нее цену 2000 рублей.

Потенциальный покупатель связался с ним в мессенджере WhatsApp. Они договорились о сделке, пострадавший пензенец получил ссылку для оформления доставки товара. Он перешел по ней и ввел свои реквизиты, в результате чего с его счета списали кругленькую сумму. Молодой человек понял, что стал жертвой мошенника и обратился к правоохранителям.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления», - добавили в пресс-службе ведомства.

Полиция напоминает пензенцам, что не стоит слепо вводить данные своих карт на сомнительных сайтах, чтобы не попасться на уловку злоумышленников.