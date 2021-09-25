На Пензенскую область опустится густой туман 26 сентября

На сайте ГУ МЧС по Пензенской области опубликовали прогноз погоды на 26 сентября.

В регионе ожидается облачная погода и небольшой дождь. Утром и ночью местами по области будет густой туман с видимостью до 500 метров и меньше.

Ветер будет дуть с юга со скоростью 6-11 метров в секунду при порывах. Ночью столбик термометра покажет отметку в плюс 5-10 градусов, днем воздух прогреется до плюс 13.

Инспекторы просят водителей в туманную погоду правильно выбирать скоростной режим, соблюдать дистанцию и боковой интервал. Кроме того, стоит избегать резких маневров и перестроений. Не нужно забывать про использование противотуманных фар. При приближении к перекресткам, светофорам и нерегулируемым пешеходным переходам необходимо заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора. Пешеходам необходимо также быть осторожнее и внимательнее.