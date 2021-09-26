Владимир Путин провел встречу с Олегом Мельниченко

Олег Владимирович поблагодарил главу государства за оказываемое регионам внимание и отметил, что избирательная кампания прошла честно и без нарушений. Также он отметил основные направления работы.

«По итогам Ваших поручений мы определили основные направления работы на ближайшую среднесрочную перспективу. Подготовлена и направляется заявка по модернизации системы водоснабжения Пензенской области — о чем вы говорили и на что обращали внимание в нашу прошлую встречу. Реализуем проект особой экономической зоны промышленно-производственного типа, где будет создано порядка 30 предприятий-резидентов. Мы рассчитываем, что она даст хороший кумулятивный эффект. Работаем над модернизацией подвижного состава в пензенской городской агломерации, для этого будем использовать инфраструктурные кредиты, которые нам предоставлены. В целом мы нацелены на хорошую конструктивную работу, и очень благодарны за ту поддержку, которая оказывается вами и федеральным правительством», - рассказал Олег Мельниченко.

Владимир Путин попросил врио губернатора проконтролировать эффективность расхода инфраструктурных кредитов.

«От вас много зависит. Нужно, чтобы вы контролировали эту ситуацию и показали хороший результат. Что касается особой экономической зоны, важно не число резидентов, важно, чтобы это дало, как вы сказали, кумулятивный эффект, чтобы подтолкнуло развитие всей экономики Пензенской области. Надеюсь, что так оно и будет», - отметил президент.