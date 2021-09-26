Пенза впервые в своей истории приняла еврокубковый турнир по регби

Местный «Локомотив» на стадионе «Первомайский» принимал в рамках Суперкубка Европы своих заклятых врагов по чемпионату - «Енисей-СТМ». «Железнодорожники» неизбежно теряли очки в трех последних играх с rрасноярцами и намеревались взять долгожданный реванш.

На стадионе перед стартом противостояния почтили память жертв трагедии в Перми минутой молчания.

Первые минуты самой игры ожидаемо прошли в упорной борьбе. Регбисты обеих команд пытались найти способы взломать оборону соперника. Первыми смогли это сделать регбисты «Енисея-СТМ». Уже на седьмой минуте первого тайма воспользовался брешью в защите, сделал проход по левому флангу и занес попытку Алексей Щербань, а следом реализовал удар один из лучших бьющих красноярцев Рамиль Гайсин – 7:0.

«Локомотив» сразу побежал отыгрываться, подбадриваемый родными трибунами, но быстро отыграться не удалось. Вместо этого еще две подряд попытки реализовали игроки «Енисея-СТМ» - на стадионе все начало вести к разгрому -19:0.

В конце первого тайма «железнодорожникам» все же удалось размочить счет. У нашей команды попытку оформил Алексей Башев, причем сделал он это уже в компенсированное время.

После перерыва состав пензенцев претерпел важные изменения. Главный тренер «железнодорожников» Александр Янюшкин выпустил четырех основных игроков, что придало свежести в атакующих действиях.

Второй тайм подарил зрителям то, ради чего все пришли в этот день на трибуны. Хотя уже на 46 минуте матча «Енисей-СТМ» вел со счетом 27:7, «железнодорожники» смогли усилиями Гиорги Чкоидзе и Сергея Янюшкина вернуть интригу. Всего шесть очков разделяло принципиальных соперников, когда последний должен был пробить штрафной, но мяч предательски не попал в створ. К середине второго тайма казалось, что красноярцы уже «поплыли», но на 73 минуте три очка в их копилку принес тот же Рамиль Гайсин. Это и надломило дух «красно-зеленых», после чего гости провели еще две успешных попытки. Итоговый счет – 44:21 в пользу «Енисея-СТМ».

«Мы знали, что «Енисей» будет играть первым номером. Конечно, постарались нейтрализовать, но кого-то не получилось. Соперники - хорошая команда. Мы выровняли только в начале второго тайма, пытались наладить игру. Сказывается то, что не хватает замен, потому что много спортсменов все еще находится в лазарете», - прокомментировал Александр Янюшкин.

«Мы играем хорошо 50-60 минут. И этого недостаточно, особенно в этом турнире. Если ты хочешь соревноваться с лучшими командами, нужно играть так каждую минуту», - отметил игрок РК «Локомотив-Пенза».

Напомним, следующий матч в рамках Суперкубка Европы «Локомотив» проведет на своем поле 23 октября, когда к нам в гости приедут «сливки» грузинского регби – Black Lion.