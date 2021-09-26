Олег Мельниченко поздравил пензенцев с Днем машиностроителя

Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко поздравил специалистов машиностроительного комплекса с профессиональным праздником.

«Во все времена машиностроение по праву считается фундаментом промышленности, ключевой отраслью российской экономики.

Сегодня благодаря вашей устремленности к созиданию, компетентности, накопленному опыту, применению на практике передовых научных разработок, умению оперативно решать сложнейшие производственные задачи машиностроительный комплекс региона динамично развивается, вносит достойный вклад в диверсификацию экономики, в укрепление ее инновационного потенциала, повышение обороноспособности государства. Создаваемые вами конкурентоспособные, качественные машины и оборудование по праву снискали заслуженное признание в нашей стране и за рубежом.

Убежден, что огромный научный и технический потенциал пензенских машиностроителей, грамотные управленческие решения, ответственное отношение к порученному делу позволят успешно совершенствовать работу отрасли, всемерно повышать производительность труда», - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте регионального правительства.

Олег Мельниченко пожелал пензенцам крепкого здоровья, благополучия, счастья, новых трудовых свершений.