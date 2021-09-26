Пензенец заплатил свыше 20 тыс рублей за попытку уехать в Ульяновск

Он рассказал, что хотел уехать в Ульяновск и нашел объявление на сайте BlaBlaСar. Мужчина начал переписываться с незнакомцем в WhatsApp. В ходе общения пензенцу прислали ссылку для оформления сделки. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, перейдя по ней, горожанин ввел реквизиты банковской карты и код подтверждения из SMS. У него списали со счета более 21 000 рублей, а водитель перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Пензенцев просят не переходить по подозрительным ссылкам и оставлять на них свои личные данные.