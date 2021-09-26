Россиянам пообещали «золотую осень» без тепла, но с яркими красками

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что с 27 сентября антициклон принесет в центр Европейской России малооблачную погоду, благодаря чему наступит «золотая осень».

Будет облачно с просветами, а дожди ожидаются небольшие, сообщает телеканал «360» со ссылкой на РИА Новости.

«Во вторник облачно с прояснениями, в среду еще больше, а в четверг еще… Солнца на следующей неделе будет гораздо больше, и всю неделю преимущественно без осадков… «Золотая осень» — это не теплая погода, это удовольствие от красок. Да, на следующей неделе можно об этом говорить», - подчеркнул Роман Вильфанд.

Он уточнил, что днем температура воздуха будет подниматься до плюс 10-12 градусов, ночью – от нуля до плюс 5.