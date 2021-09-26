В центре Пензы завершают капремонт дома 50-х годов постройки

В многоквартирных домах Пензы продолжается реализация программы капитального ремонта общего имущества собственников. Одним из зданий, которые скоро преобразятся, стал дом № 104/55 по ул. Московской/Суворова.

Этот дом был введен в эксплуатацию в 50-х годах прошлого века. Подрядная организация завершает работы на объекте, уточнили в пресс-службе мэрии. Здание утеплили, сменили окна и двери, также здесь выполнены работы по устройству отмостки и декоративной отделке стен и цоколя.

Отмечается, что в рамках программы подрядчики ремонтируют крыши, фасады, фундаменты, лифты и инженерные сети, запланированные на 2021 год. На многих объектах ремонт близится к завершению.