Литературный музей и «Квартал Луи» получат грант президента РФ

Стали известны победители первого конкурса президентских грантов на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий.

Как сообщили в пресс-службе областного минкульта, проект Объединения литературно-мемориальных музеев Пензенской области и «Квартала Луи» получит грант в размере 2 886 730 рублей. Деньги направят на реализацию проекта «Литературный квартал. Доступные экскурсии по литературному наследию Пензенской области для детей и молодых людей с инвалидностью».

Проект предполагает проведение экскурсий в места, связанные с жизнью и творчеством великих русских писателей и поэтов - историко-культурный заповедник федерального значения «Тарханы», Дом Куприна, Литературный музей Пензы и другие. Реализовывать проект начнут в октябре.

Помимо Литмузея и Квартала Луи в Пензенской области грантовая поддержка будет оказана Альферьевскому поселенческому досуговому центру, Межпоселенческому центральному районному дому культуры Башмакоковского района, Центру культуры и досуга Пензы, АНО «Зелена волна» ДМШ №1, творческому объединению «ПензаХобби» и Владимиру Генералову (спектакль - концерт «ПроЧувство»).

Всего в фонд поступило около 12,5 тысяч заявок из 83 регионов России - порядка 1,5 тысячи проектов претендовали на гранты на общую сумму 3 261 000 000 рублей.