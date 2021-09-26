Врач рассказал о пользе зеленого чая для организма

Зеленый чай крайне благоприятно влияет на организм и может предотвратить развитие многих заболеваний, включая инсульт и некоторые виды рака. Об этом рассказал японский исследователь, доктор сельскохозяйственных наук Еити Фукусима.

«Метаанализ 2021 года, в котором были объединены и проанализированы результаты нескольких исследований, подтвердил, что потребление зеленого чая связано со снижением риска развития очень широкого спектра заболеваний, включая некоторые виды рака, например, рак эндометрия, легких и яичников, а также смерть от сердечно-сосудистых заболеваний и инсульт», - цитирует врача телеканал «360» со ссылкой на издание Nihon Keizai.

Еити Фукусима поделился, что такое действие зеленого чая связано с большим количеством в этом напитке катехинов. Они являются сильнейшими антиоксидантами. К тому же, у них есть способность усиливать действие некоторых ферментов, которые отвечают за расщепление в организме жиров. Таким образом, у человека появляется больше энергии.