Что такое лимфома и как ее предотвратить: советы пензенского специалиста

Врач Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Савина рассказала, как распознать лимфому и чем она опасна.

Лимфома – это злокачественное заболевание, которое характеризуется поражением лимфатических узлов и внутренних органов, в которых скапливаются «опухолевые» лимфоциты. Лимфомы подразделяются на две большие группы: лимфому Ходжкина и неходжкинские лимфомы.

Лимфома Ходжкина носит имя врача, впервые ее описавшего - Томаса Ходжкина. Неходжкинские лимфомы (НХЛ) - это большая группа опухолей лимфоидной системы, которые подразделяют на агрессивные и вялотекущие.

К факторам, предрасполагающим развитию лимфом, относят вирус Эпштейн-Барр, прием лекарственных препаратов, подавляющих иммунитет, перенесенное ранее лечение (химио- или лучевая терапия), наследственность, ВИЧ-инфекция, вирус гепатита С и химические канцерогены. Отмечается, что вероятность заболеть несколько выше у людей, чьи близкие родственники перенесли данное заболевание.

Как правило, одним из первых симптомов заболевания лимфомы Ходжкина является безболезненное увеличение одного или нескольких лимфатических узлов, обычно на шее, реже в подмышечных областях, в паху. Отмечается медленное увеличение размеров увеличенных лимфатических узлов.

Клиническая картина НХЛ сопровождается симптомами, которые носят общий характер, например, повышение температуры тела, общая слабость, повышенная утомляемость, потеря веса, суставные боли и т. д.

При появлении вышеописанных жалоб пациенту нужно обязательно обратиться к врачу, сдать кровь на общий клинический и биохимический анализы. По результатам осмотра и лабораторных методов исследования врачом будет определена программа диагностики и лечения пациента.

С целью предупреждения заболевания необходимо регулярно проходить профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию. Профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно. Диспансеризацию необходимо проходить в возрасте 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 лет, а с 40 лет - ежегодно.

Помимо этого, лица, перенесшие коронавирусную инфекцию, могут пройти углубленную диспансеризацию в любом возрасте, спустя 60 дней после выздоровления. Своевременное обращение за медицинской помощью позволит полностью излечить пациента или добиться длительной и стойкой ремиссии.