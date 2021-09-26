16:16
26.09.2021г.
Что такое лимфома и как ее предотвратить: советы пензенского специалиста

Что такое лимфома и как ее предотвратить: советы пензенского специалиста

Вс, 26.09.21 14:41
Просмотров: 396

Врач Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Савина рассказала, как распознать лимфому и чем она опасна.

Лимфома – это злокачественное заболевание, которое характеризуется поражением лимфатических узлов и внутренних органов, в которых скапливаются «опухолевые» лимфоциты. Лимфомы подразделяются на две большие группы: лимфому Ходжкина и неходжкинские лимфомы.

Лимфома Ходжкина носит имя врача, впервые ее описавшего - Томаса Ходжкина. Неходжкинские лимфомы (НХЛ) - это большая группа опухолей лимфоидной системы, которые подразделяют на агрессивные и вялотекущие.

К факторам, предрасполагающим развитию лимфом, относят вирус Эпштейн-Барр, прием лекарственных препаратов, подавляющих иммунитет, перенесенное ранее лечение (химио- или лучевая терапия), наследственность, ВИЧ-инфекция, вирус гепатита С и химические канцерогены. Отмечается, что вероятность заболеть несколько выше у людей, чьи близкие родственники перенесли данное заболевание.

Как правило, одним из первых симптомов заболевания лимфомы Ходжкина является безболезненное увеличение одного или нескольких лимфатических узлов, обычно на шее, реже в подмышечных областях, в паху. Отмечается медленное увеличение размеров увеличенных лимфатических узлов.

Клиническая картина НХЛ сопровождается симптомами, которые носят общий характер, например, повышение температуры тела, общая слабость, повышенная утомляемость, потеря веса, суставные боли и т. д.

При появлении вышеописанных жалоб пациенту нужно обязательно обратиться к врачу, сдать кровь на общий клинический и биохимический анализы. По результатам осмотра и лабораторных методов исследования врачом будет определена программа диагностики и лечения пациента.

С целью предупреждения заболевания необходимо регулярно проходить профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию. Профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно. Диспансеризацию необходимо проходить в возрасте 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 лет, а с 40 лет - ежегодно.

Помимо этого, лица, перенесшие коронавирусную инфекцию, могут пройти углубленную диспансеризацию в любом возрасте, спустя 60 дней после выздоровления. Своевременное обращение за медицинской помощью позволит полностью излечить пациента или добиться длительной и стойкой ремиссии.

Читайте также:
С участка в Радищево украли металлический забор
15:41
Валерий Лидин: «Высокий профессионализм машиностроителей достоин почета и уважения»
15:06
Поделиться
Новости СМИ2

Эксклюзив

Как успешно сдать экзамен на права по новым правилам? Интервью с инспектором
23.09.2021 15:34
Как стать донором, бесплатно сдать кровь на антитела и проверить здоровье. Интервью
22.09.2021 13:56
В пензенском минспорте рассказали о размерах выплат призерам Олимпиады в Токио и их тренерам
21.09.2021 14:05
Пензенская семья пережила десятки расставаний из-за профессии мужа
16.09.2021 17:22
Волонтер, хендмейдер, и мама особенного сына: история Марии Баженовой
09.09.2021 09:34
Почему растут цены на стройматериалы: мнения экспертов, прогнозы
08.09.2021 16:45
Как не лишиться всего, покупая имущество «с рук» на примере одной семьи
06.09.2021 17:19
Километры жизни: как работают и отдыхают дальнобойщики
28.08.2021 09:00
Поп-ит, сквиш и снаперс. Мнение ребенка о популярных игрушках-антистресс
26.08.2021 15:30
Топ-15 мифов о вакцинации от коронавируса
23.08.2021 16:53
Как устроен пензенский центр крови и где хранят антиковидную плазму. Виртуальная экскурсия
19.08.2021 08:00
«Поколение маленьких императоров» и необычные места в Китае. Пензячка рассказала о жизни в Шанхае
16.08.2021 19:16
Как подготовить ребенка к школе: советы от пензенского педагога
06.08.2021 10:01
Выпускники-иностранцы пензенского вуза рассказали о ковиде за рубежом и вакцинации заграничным препаратом
29.07.2021 19:03
Пышные платья, фартуки и гетры: пензячка рассказала о японском стиле «Лолита»
29.07.2021 11:23
Как в Пензе изменились цены на бензин за июнь. Мониторинг
26.07.2021 13:49
В Пензе подешевели овощи, крупы, масло и яйца: мониторинг по итогам июня
25.07.2021 14:13
Олимпиада в Токио: кто будет представлять Пензенскую область
25.07.2021 13:57
Цветок Лотоса и два солнца: пензенский художник нарисует граффити в Нью-Йорке
21.07.2021 07:00
Блогер из Тамбова совершил путешествие по Пензенской области на велосипеде
20.07.2021 14:47
Пензенский «Дизель» начинает почти с нуля
20.07.2021 08:00
Ревакцинация: реальные истории от привившихся «Спутником Лайт» россиян
13.07.2021 15:05
«Мой вклад в коллективный иммунитет»: истории привившихся от коронавируса
06.07.2021 16:13
«Вакцинация спасла меня от большой беды»: реальная история заболевшего коронавирусом пензенца
05.07.2021 15:18
Как получить сертификат о вакцинации в Пензе: разъяснения специалиста
03.07.2021 13:08
Чем коронавирус угрожает детям. Разъяснения пензенского врача
02.07.2021 16:26
Как успешно сдать экзамен на права по новым правилам? Интервью с инспектором
23.09.2021 15:34
Как стать донором, бесплатно сдать кровь на антитела и проверить здоровье. Интервью
22.09.2021 13:56
В пензенском минспорте рассказали о размерах выплат призерам Олимпиады в Токио и их тренерам
21.09.2021 14:05
Пензенская семья пережила десятки расставаний из-за профессии мужа
16.09.2021 17:22
Волонтер, хендмейдер, и мама особенного сына: история Марии Баженовой
09.09.2021 09:34
Почему растут цены на стройматериалы: мнения экспертов, прогнозы
08.09.2021 16:45
Как не лишиться всего, покупая имущество «с рук» на примере одной семьи
06.09.2021 17:19
Километры жизни: как работают и отдыхают дальнобойщики
28.08.2021 09:00
Поп-ит, сквиш и снаперс. Мнение ребенка о популярных игрушках-антистресс
26.08.2021 15:30
Топ-15 мифов о вакцинации от коронавируса
23.08.2021 16:53
Как устроен пензенский центр крови и где хранят антиковидную плазму. Виртуальная экскурсия
19.08.2021 08:00
«Поколение маленьких императоров» и необычные места в Китае. Пензячка рассказала о жизни в Шанхае
16.08.2021 19:16
Как подготовить ребенка к школе: советы от пензенского педагога
06.08.2021 10:01
Выпускники-иностранцы пензенского вуза рассказали о ковиде за рубежом и вакцинации заграничным препаратом
29.07.2021 19:03
Пышные платья, фартуки и гетры: пензячка рассказала о японском стиле «Лолита»
29.07.2021 11:23
Как в Пензе изменились цены на бензин за июнь. Мониторинг
26.07.2021 13:49
В Пензе подешевели овощи, крупы, масло и яйца: мониторинг по итогам июня
25.07.2021 14:13
Олимпиада в Токио: кто будет представлять Пензенскую область
25.07.2021 13:57
Цветок Лотоса и два солнца: пензенский художник нарисует граффити в Нью-Йорке
21.07.2021 07:00
Блогер из Тамбова совершил путешествие по Пензенской области на велосипеде
20.07.2021 14:47
Пензенский «Дизель» начинает почти с нуля
20.07.2021 08:00
Ревакцинация: реальные истории от привившихся «Спутником Лайт» россиян
13.07.2021 15:05
«Мой вклад в коллективный иммунитет»: истории привившихся от коронавируса
06.07.2021 16:13
«Вакцинация спасла меня от большой беды»: реальная история заболевшего коронавирусом пензенца
05.07.2021 15:18
Как получить сертификат о вакцинации в Пензе: разъяснения специалиста
03.07.2021 13:08
Чем коронавирус угрожает детям. Разъяснения пензенского врача
02.07.2021 16:26

Мы используем cookies для улучшения работы сайта и обеспечения удобства пользователей. Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с Политикой использования cookies
Закрыть
×
Телеканал Экспресс
Радио Экспресс