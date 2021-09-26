Валерий Лидин: «Высокий профессионализм машиностроителей достоин почета и уважения»

«Машиностроение всегда играло ведущую роль в социально-экономическом развитии Пензенской области. Сегодня отрасль объединяет порядка 100 предприятий, где задействовано более 30 тыс. человек. Вами реализуются перспективные инвестиционные проекты, осуществляется подготовка высококвалифицированных кадров, осваивается выпуск новой конкурентоспособной продукции, расширяются межрегиональные и международные связи. Далеко за пределами региона известны пензенские изделия для атомной энергетики, компрессоры, дизель-генераторы, радиоэлектроника, средства связи, станки и оборудование.

Высокий профессионализм машиностроителей достоин почета и уважения. Особые слова признательности адресую ветеранам и представителям династий за созидательный труд и преданность любимому делу. От всей души благодарю за ответственное выполнение государственных задач, весомый вклад в процветание и благополучие Пензенской области», - отметил Валерий Лидин.

Он пожелал жителям региона новых производственных достижений, стабильности, добра, счастья и крепкого здоровья.