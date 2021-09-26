Россияне стали покупать меньше лекарств в аптеках

Число покупок россиян в аптеках за январь - август 2021 года сократилось на 11% в сравнении с тем же периодом годом ранее, при этом сумма чека выросла на 19%, до 1 460 рублей.

Такое исследование провел банк «Русский стандарт». Эксперты изучили все операции по картам финансовой организации за восемь месяцев 2021 и 2020 годов.

«На фоне снижения числа покупок у россиян заметно вырос средний чек на здоровье. По данным банка, общее количество операций по картам снизилось с января по август 2021 года на 11% относительно аналогичного периода прошлого года», - сообщает телеканал «360» со ссылкой на ТАСС.

Средний чек за покупку лекарств в аптеках вырос на 19%, однако он оказался намного ниже, чем при покупке в онлайн-аптеках. Люди стали стараться реже посещать общественные места, в том числе поликлиники и аптеки. Вместо этого они начали заказывать необходимые лекарства, а врачей вызывать на дом. Большую популярность стали обретать и услуги телемедицины.