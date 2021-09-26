У каких категорий населения выше риск осложнений из-за гриппа

Отмечается, что сезон заболеваемости начинается в осеннее - зимний период. Противогриппозный иммунитет, который выработался в прошлом году, не является защитой от гриппа в этом, говорят врачи.

Грипп часто протекает тяжело, особенно в группах риска, к которым относятся дети, беременные женщины и пожилые люди. Для них опасны осложнения гриппа.

Дети заболевают гриппом в несколько раз чаще, чем взрослые из-за несовершенства их иммунной системы. Наиболее тяжелое течение с высоким риском развития осложнений в любые сроки заболевания отмечается у детей первых трех лет жизни. В группе особого риска находятся дети, посещающие детские сады, школы, спортивные секции и другие организованные коллективы.

Беременные женщины также входят в группу высокого риска из-за физиологического снижения иммунитета и возможного неблагоприятного влияния заболевания на развитие плода.

Ослабленный иммунитет пожилых людей хуже справляется с защитой организма от инфекций, в том числе и от гриппа. У лиц старше 60 лет чаще развиваются осложнения в виде пневмоний, бронхитов и тонзиллитов.

«Именно заболевание гриппом у людей из группы риска проходит тяжело, поэтому стоит задуматься о мерах профилактики, наиболее эффективным из которых была и остается вакцинация. Благодаря прививке не только существенно снижается риск заражения заболеванием, но и процент осложнений, если заражение все же произошло. Следует помнить, что вирусы гриппа постоянно мутируют, поэтому прививаться необходимо ежегодно», - призывают врачи.