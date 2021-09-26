«Аппетитно как хрумкает»: пензенцам показали завтрак нубийского козлика

Сотрудники пензенского зоопарка поделились милым видео с нубийским козликом в своем Instagram-аккаунте.

«Видео с аппетитным звуком и яблочным привкусом», - написали они.

На кадрах – нубийский козлик, аппетитно жующий яблоко. Ролик посмотрели более 1000 человек. Некоторые оставили под ним свои комментарии: «Аппетитно, с треском, доброе утро, зоопарк!», «Аппетитно как хрумкает».

Отметим, что сотрудники зоопарка нередко делятся забавными видео. Ранее они показывали, чем в своих вольерах занимаются белый мишка Умка и его бурый сосед Захар.