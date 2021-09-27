В Пензе мошенник обманул женщину и подставил курьера

К пензенским полицейским обратилась жительница областного центра. Она сообщила, что ее обманул мошенник, придумав историю с ДТП.

Женщина рассказала, что 24 августа ей позвонил незнакомец и представился ее сыном. Он сказал, что попал в аварию и попросил передать деньги для возмещения ущерба другому участнику ДТП. Средства должен был забрать курьер. Приехавшему водителю напуганная пензячка передала 400 000 рублей. После она позвонила сыну и поняла, что стала жертвой мошенника.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, полицейские нашли водителя, который забрал деньги. Он пояснил, что действительно работает курьером: в тот день ему поступил заказ на доставку посылки, после чего он получил звонок от незнакомца. Мужчина сказал, что ему необходимо доставить посылку от матери и назвал адрес. Забрав сверток, курьер доставил его на указанный адрес и оповестил об этом заказчика. Однако тот тянул время и не выходил за посылкой. Подождав около часа, курьер сообщил мужчине, что сверток останется у него и заказчик сможет забрать ее в любое время.

Посылка хранилась в машине около месяца, после чего деньги вернули доверчивой пензячке. Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.