Как помочь человеку с инфарктом до приезда скорой помощи. Советы медиков

В группе пензенского центра общественного здоровья и медпрофилактики опубликовали подробную инструкцию, как оказать человеку с инфарктом миокарда первую помощь до приезда врачей.

Прежде всего, если вы обнаружили человека с признаками инфаркта, нужно срочно вызвать скорую помощь: со стационарного (городского) телефона - по номеру 03, с мобильного телефона - 103 или 112. Необходимо указать точное местоположение пострадавшего и описать симптомы.

Далее нужно помочь больному принять полусидячее или полулежачее положение, при котором верхняя часть тела будет находиться выше нижней, а ноги - полусогнуты в коленях.

Больного надо успокоить, расстегнуть стесняющую его одежду и открыть окно, чтобы в помещении было больше свежего воздуха.

Необходимо уточнить, есть ли у человека противопоказания к приему аспирина. Если нет, ему следует дать разжевать 300 мг ацетилсалициловой кислоты. Посчитать пульс, при возможности – измерить артериальное давление.

Если у больного нет противопоказаний, также надо положить ему под язык таблетку нитроглицерина. Ее давать нельзя, если у него слабый, медленный пульс, низкое артериальное давление (менее 90/60 мм рт. ст), есть выраженная головная боль, головокружения, нарушения речи. Если же таких симптомов нет, то разрешается давать до трех таблеток нитроглицерина с пятиминутным интервалом до прибытия скорой помощи.

Если у человека не прощупывается пульс и отсутствует дыхание, нужно срочно приступить к сердечно-легочной реанимации, которая представляет собой непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. 30 надавливаний на грудину следует чередовать с двумя вдохами «рот в рот». Руки выпрямляют, кладут одну руку основанием на грудину, сверху ставят вторую руку (обе ладони перпендикулярны друг к другу). Так начинают ритмично надавливать на грудь, не отрывая рук. Важно не сгибать их в локтях, делать толчки всей массой тела. Такие манипуляция проводят до приезда скорой помощи.