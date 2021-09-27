МТС оборудовала в Пензе лабораторию для будущих инженеров

Компания МТС и Пензенский колледж информационных и промышленных технологий запускают обучающую телеком-лабораторию. Студенты смогут на практике освоить тонкости работы с высокотехнологичным телеком-оборудованием и узнать о принципах работы сетей передачи данных.

В образовательном комплексе на базе IT-колледжа будущие специалисты смогут познакомиться с разными видами и конфигурациями современных систем мобильной и фиксированной связи, понаблюдать за работой всех основных телеком-узлов. Создание лаборатории - первый шаг в реализации совместной программы МТС и образовательного учреждения, направленной на повышение качества подготовки молодых специалистов в отрасли связи Пензенской области.

МТС в дальнейшем планирует на базе этой лаборатории проводить лекции и мастер-классы по наиболее интересным направлениям. Лучшие студенты и выпускники смогут пройти стажировку в МТС и будут включены в кадровый резерв компании.

«Наш совместный проект с МТС – пример взаимовыгодного партнерства между образовательной сферой и реальным сектором экономики. Сотрудничество с одной из крупнейших в телеком-отрасли компаний, безусловно, даст нашим студентам и выпускникам новые возможности. Сейчас учащиеся профильных специальностей могут в рамках практических занятий изучить современное оборудование, с которым многим из них предстоит работать в дальнейшем, повышая тем самым свою будущую ценность на рынке труда», - рассказала заместитель директора по работе с социальными партнерами IT-колледжа Ирина Николаевна Шипова.

«Наша компания обладает огромной экспертизой в области телекоммуникаций и высоких технологий, и специалисты МТС всегда готовы делиться своими знаниями. Создание телеком-лаборатории на базе одного из ведущих учебных заведений в IT-сфере Пензенской области поможет готовить в регионе квалифицированные кадры, уже обладающие необходимыми навыками работы с современным телеком-оборудованием», - отметил директор МТС в Пензенской области Павел Плясенко.

Учебный комплекс информационных технологий колледжа - ведущая образовательная площадка региона по подготовке кадров со средним профессиональным образованием в IT-сфере и сфере электротехники. Здесь обучают программистов, специалистов по компьютерным сетям и информационной безопасности, монтажу электросетей и электрооборудования.