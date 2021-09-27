В Пензенской области суточный прирост больных ковидом достиг 245

На сайте стопкоронавирус.рф опубликовали информацию о числе зараженных в Пензенской области на 27 сентября.

Так, за сутки прирост составил 245 – на 6 больше, чем днем ранее. Общее число заболевших за весь период наблюдений - 69 852. По России выявили 22 236 новых случаев коронавируса.

Напомним, в Пензенской области режим повышенной готовности продлили до конца октября. По-прежнему необходимо носить маски, пользоваться антисептиками и соблюдать социальную дистанцию. Лучшей профилактикой заражения является вакцинация.