Олег Мельниченко поздравил Вячеслава Гладкова со вступлением в должность губернатора

Как сообщает пресс-центр облправительства, церемония инаугурации состоялась в белгородской государственной филармонии 27 сентября.

Олег Мельниченко отметил, что знает избранного губернатора Белгородской области долгие годы.



«Могу сказать, что он обладает огромным опытом, имеет прекрасные личные и деловые качества. Это человек, на которого всегда можно положиться, который в самой сложной ситуации способен разрешить практически любую задачу», - подчеркнул врио главы Пензенской области.



Он пожелал Вячеславу Гладкову успешной работы и выразил уверенность в том, что оказанное ему жителями доверие будет оправдано.

Вступление Олега Мельниченко в должность губернатора Пензенской области намечено на 28 сентября.

Напомним, Вячеслав Гладков более 16 лет работал в администрации города Заречный Пензенской области, в том числе с 2009 по 2016 годы возглавлял ее.