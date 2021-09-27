Олег Мельниченко поздравил Вячеслава Гладкова со вступлением в должность губернатора

Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко от имени жителей региона поздравил Вячеслава Гладкова со вступлением в должность главы Белгородской области.
Как сообщает пресс-центр облправительства, церемония инаугурации состоялась в белгородской государственной филармонии 27 сентября.
Олег Мельниченко отметил, что знает избранного губернатора Белгородской области долгие годы.
«Могу сказать, что он обладает огромным опытом, имеет прекрасные личные и деловые качества. Это человек, на которого всегда можно положиться, который в самой сложной ситуации способен разрешить практически любую задачу», - подчеркнул врио главы Пензенской области.
Он пожелал Вячеславу Гладкову успешной работы и выразил уверенность в том, что оказанное ему жителями доверие будет оправдано.
Вступление Олега Мельниченко в должность губернатора Пензенской области намечено на 28 сентября.
Напомним, Вячеслав Гладков более 16 лет работал в администрации города Заречный Пензенской области, в том числе с 2009 по 2016 годы возглавлял ее.