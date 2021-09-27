В Сердобске возбудили уголовное дело в связи с хлопком газа в квартире

В пензенском СУ СКР сообщили о возбуждении уголовного дела в связи с хлопком газа в сердобской квартире за «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Установлено, что вечером 26 сентября в квартире дома на ул. Ленина в Седробске произошел хлопок газа, из-за чего начался пожар. Пострадала семейная пара – 67-летняя женщина и 64-летний мужчина, их госпитализировали.

Следователи и криминалисты осматривают место происшествия со специалистами газовой службы, ГУ МЧС России по Пензенской области. Устанавливаются причины произошедшего, расследование дела продолжается.

Ранее в региональном управлении МЧС сообщили, что выгорела квартира общей площадью 50 кв метров, в окнах выбило стекла. Пять человек спасли, еще пятерых эвакуировали.

Во избежание подобных происшествий пензенцев призывают быть осторожными с бытовым газом, выпол­нять все требования по безопасной эксплуатации газовых приборов.

