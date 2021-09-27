Комбинация «Спутника Лайт» с AstraZeneca показала сильный рост уровня антител

Количество антител к S-белку коронавируса за два месяца выросло в четыре и более раз у большинства участников исследования в Азербайджане, которых привили комбинацией вакцин «Спутник Лайт» и AstraZeneca.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«Данные основаны на результатах наблюдений за 20 первыми участниками исследования, получившими оба компонента комбинации. Согласно результатам промежуточного анализа, у 85% добровольцев наблюдался четырехкратный и выше рост нейтрализующих антител к шиповидному белку (S-белку) вируса SARS-CoV-2 на 57-й день наблюдения», — пояснили в организации.

Испытуемым сначала вводили аппарат AstraZeneca, потом — «Спутник Лайт». Интервал между прививками составлял 29 дней. Всего в исследовании принимают участие 100 добровольцев.

В конце августа фонд сообщил предварительные результаты наблюдений за 20 первыми добровольцами. У всех зафиксирована выработка антител к S-белку коронавируса. Испытания комбинации двух вакцин начались в феврале 2021 года. Кроме Азербайджана, клинические исследования проходят также в Аргентине и ОАЭ.