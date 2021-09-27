Игорь Комаров примет участие в церемонии инаугурации Олега Мельниченко

28 сентября полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров посетит Пензенскую область.
Как сообщается на официальном сайте полпредства, Игорь Комаров примет участие в торжественной церемонии вступления Олега Мельниченко в должность губернатора Пензенской области.
За ходом инаугурации можно будет следить в соцсетях (0+). Церемония начнется в 14 часов. Также прямая трансляция будет организована на телеканале «Экспресс», она начнется в 13:50.
Напомним, по итогам выборов губернатора за Олега Мельниченко проголосовали 72,38% избирателей.