Анна Кузнецова может занять пост вице-спикера Госдумы

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, вошедшая в пятерку федерального списка партии «Единая Россия» на выборах, может занять пост вице-спикера Госдумы.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на два источники в партии.

В СМИ отмечают, что Анна Кузнецова оказалась единственным фигурантом федеральной пятерки партии, которая после выборов не откажется от думского мандата. Четыре других – глава «Сириуса» Елена Шмелева, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко и главы МИДа и Минобороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу якобы не намерены менять места работы.