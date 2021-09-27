МВД разрешит россиянам оформлять прописку через «Госуслуги»

С 2023 года все россияне смогут оформлять регистрацию по месту жительства онлайн. Это можно будет сделать через портал «Госуслуги» без посещения органа регистрации.

Об этом сообщили в МВД. В ведомстве добавили, что оформление прописки в режиме онлайн предусмотрена программой цифровой трансформации МВД России на 2021–2023 годы. Планируется, что новые правила заработают с 2023 года.

Как уточнил телеканал «360» со ссылкой на ТАСС, возможность регистрировать свое место жительство в личном кабинете на портале будет у россиян, начиная с 14 лет.

Дети до этого возраста смогут полностью оформить регистрацию по месту жительства в электронном виде с 1 июля 2022 года.

Сервис, который позволяет россиянам оформить временную регистрацию без посещения территориального подразделения МВД, начал работать на портале 2 сентября. Планируется, что это нововведение поможет сократить личные визиты людей в подразделения ведомства.