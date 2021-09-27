Пензенцам напомнили об ответственности за поддельные сертификаты

В ведомстве подчеркнули, что ответственность за это несут не только те, кто подделывает документ, но и кто их покупает. За подделку и сбыт сертификата о вакцинации максимальное наказание по статье 327 Уголовного кодекса РФ составляет до двух лет лишения свободы, а за покупку и хранение документа – до одного года лишения свободы.

При приобретении сертификата о вакцинации без прививки также есть вероятность стать жертвой мошенников. Если обладатель поддельной справки окажется источником инфекции, его ждет наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил в зависимости от тяжести последствий. Это может быть крупный штраф или исправительные работы. А в случае летального исхода нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.