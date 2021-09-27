KIA Sportage смяло в аварии на дороге в Пензенской области

В Пензенской области на трассе М-5 «Урал» 27 сентября случилась авария. Об этом сообщили в группе соцсети «ВКонтакте».

По словам автора поста, ДТП произошло на 681 км дороги в направлении Москвы. На кадрах, предоставленных очевидцем, видно внедорожник KIA Sportage, которому сильно повредило боковую часть: автомобиль буквально смяло с пассажирской стороны. Еще одним участником аварии стала фура – большегруз развернуло поперек трассы, он снес отбойник. Официальных данных о ЧП и о пострадавших нет.

Сотрудники ГИБДД просят водителей не пренебрегать правилами дорожного движения, быть аккуратными, внимательными и не совершать необдуманных маневров.